英相率團抵北京 今晤習近平、李強

緊接在愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人之後，英國首相施凱爾昨日下午抵達北京，展開為期四天對大陸的訪問，預計今天會見大陸國家主席習近平、總理李強。這是英國首相八年來首次訪陸，施凱爾率龐大經貿團隨行，計畫重啟中英「黃金時代」的商業對話機制，以提振英國經濟。

據BBC報導，施凱爾在飛機上表示，他希望採取「全面且連貫」的對北京政策，避免兩國關係「從黃金時代驟降至冰河時代」，此次訪問將為「國內」人們帶來好處。英國首相府此前發布聲明指，施凱爾將與習近平、李強就貿易、投資和國家安全問題進行會談，之後前往上海與企業進行系列會晤。

英國商業和貿易大臣凱爾隨同赴陸，近六十名英國商界、文體界的代表團隨行，不過外交大臣古柏未同行，紐時分析，這表明此行政治議題讓位於對經濟投資的訴求，匿名英國官員指，黎智英、人權、安全等問題會被提及，但不會成為重點。

POLITICO歐洲版報導，中英可能在醫療、健康、生命科學、氣候等領域達成合作，雙方也正力求在短期免簽、中方下調白蘭地和威士忌關稅上取得進展。大陸商務部發言人廿七日表示，訪問期間商務部擬與英方簽署貿易投資合作成果文件；此外，二○二六中英企業家委員會會議已有百餘家企業報名。該機制於二○一八年成立，是當時雙方「黃金時代」的標誌之一。

英國駐北京大使魏磊廿七日在吹風會上特別以中文表示，「（兩國）要一起幹事兒」，英中要穩定關係，建立機制，然後做實事。

施凱爾出訪前，英國政府批准了大陸駐英大使館興建計畫，大陸駐英大使鄭澤光則在泰晤士報撰文表示，中英重啟高層接觸，符合雙方根本利益，盼通過此訪重拾戰略夥伴初心，推動中英關係邁上長期穩定發展軌道。

另外，大陸外長王毅昨日與法國總統外事顧問博納通電話時特別指出，「近期多位歐洲國家領導人訪華，有力促進了中歐關係」，他重申，中歐在推動世界多極化等諸多問題上有著相同或相似立場，雙方有能力通過對話協調解決好具體貿易爭端。當前形勢下，中歐之間尤應加強對話，深化合作。