快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

英相施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平、李強

中央社／ 台北28日電
英國首相施凱爾。圖／美聯社
英國首相施凱爾。圖／美聯社

央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際等人，並將訪問上海。隨同施凱爾訪中還包括50餘家英企高階主管和機構代表。

根據報導，施凱爾（Keir Starmer）是8年來首度訪中的英國首相。訪問期間，他將與習近平、李強、趙樂際等人就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

報導提到，2024年8月習近平與施凱爾通電話，同年11月兩人在20國集團（G20）里約峰會期間會見，引領中英關係「走上改善發展軌道」。

這則報導說，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，兩國雙邊貨物貿易額達1037億美元（約新台幣3.25兆元），服務貿易額可望突破300億美元，雙向投資近680億美元。

報導又說，這次隨同施凱爾訪中者，包括50餘家英國大型企業高階主管和機構代表，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國具優勢領域，體現了英方「對深化雙邊經貿關係的期待」。

這則報導提到，英國工黨政府執政以來，明確表示「願與中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作」。中方願以施凱爾這次訪問為契機，與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟「中英關係健康穩定發展的新篇章」。

施凱爾 英國 習近平 北京 李強

延伸閱讀

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

觀察站／北京訪客不絕 各國架美中平衡木

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

英相施凱爾率團訪中 強調與中國務實合作重要性

相關新聞

張又俠落馬 鄧聿文：習近平將遭其推動的反腐運動反噬

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上周六驚傳落馬，旅美中國時政評論員鄧聿文指出，習近平對張又俠採取...

APEC首場高官會2月在廣州舉辦 台灣代表待遇受關注

亞太經合會（APEC）首場正式活動將於2月在廣州舉辦。大陸外交部發言人郭嘉昆星期三（1月28日）在例行記者會回答有關提問...

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產...

英相施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平、李強

央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委...

陸駐澳洲大使：北京密切關注澳洲在達爾文港問題上動向

中國大陸駐澳洲大使肖千稱，北京正密切關注坎培拉如何處理目前租賃給中資企業的達爾文港；澳洲工黨政府已承諾將有關港口收回並由...

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

中國國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。