APEC首場高官會2月在廣州舉辦 台灣代表待遇受關注

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
2025年11月初在南韓首爾舉辦的APEC大會，各國領袖大合照。（路透社）
亞太經合會（APEC）首場正式活動將於2月在廣州舉辦。大陸外交部發言人郭嘉昆星期三（1月28日）在例行記者會回答有關提問時說，APEC高官會是為領導人會議準備成果的主渠道，每年舉辦四到五次。中國作為2026年APEC東道主，將於2月1日至10日在廣州舉辦APEC第一次高官會及相關會議。

郭嘉昆稱，這是APEC「中國年」首場正式活動。此次會議將聚焦2026年APEC會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，全面啟動各領域各機制合作，深入討論具體合作，為11月領導人非正式會議積累成果。

郭嘉昆介紹，會議期間將舉辦50多場活動，預計將有來自APEC各成員經濟體、秘書處、工商諮詢理事會等約1000名代表與會。目前各項籌備工作進展順利。

據央視新聞去年11月報導，大陸國家主席習近平出席APEC領導人非正式會議東道主交接環節時，宣佈中國將於今年11月在深圳舉辦APEC領導人非正式會議。

習近平當時說，中國願以此為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力。

今年APEC領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。

值得注意的是，在兩岸關係低迷下，台灣參加今年在大陸主辦的APEC是否會遭到矮化。去年11月12日，大陸國台辦發言人在例行記者會上表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。

中華民國外交部當天表示，台灣會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄並無「一中原則」文字，大陸國台辦說法嚴重悖離事實，更違反平等參與核心原則，台灣絕不接受任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。

