張又俠落馬 鄧聿文：習近平將遭其推動的反腐運動反噬

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上周六驚傳落馬，旅美中國時政評論員鄧聿文指出，習近平對張又俠採取行動，看起來更像是權力的展示，否定了反腐存在「例外」的可能。然而習近平的權力也可能正在成為他的致命弱點。

鄧聿文26日外交政策雜誌網站（foreignpolicy.com）撰文指出，解放軍報25日社論指控張又俠、劉振立犯下嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制等「五個嚴重」錯誤，這些指控與傳統意義上的腐敗並無直接關聯，而是政治指控，與去年被清洗的前中央軍委副主席何衛東所受到的指控幾乎如出一轍。

鄧聿文說，這些逮捕行動首先是出於政治動機，反腐不過是政治的外衣。在中國政治裡，反腐敗已成為一個現成的藉口，然而一旦所有針對官員的指控都被強行套入這個框架，就必然會與本身就充斥著腐敗的權力集團發生衝突。

他強調，這並非否認那些被調查者往往確實存在腐敗問題。而是若反腐淪為政治合法性的工具，必然會撕裂權力集團本身。在中國黨國體制下，貪腐原本就是權力運作方式的副產品：許可證、批准、土地、資金、計畫、監管──幾乎所有東西都可以貨幣化。

因此習近平持續推動的反腐運動，最終將演變成對執政聯盟本身的持續重塑，而這必然會削弱並最終撕裂習近平統治的結構基礎。

鄧聿文過去曾提出習近平清洗行動的三大基本假設：政治局委員、太子黨、退休政治局常委通常不受影響，如今這些規則正在瓦解。

習近平對張又俠採取行動，看起來更像是一種權力展示，實際上也是在向黨和解放軍宣告：如果我可以對付最親近的人，誰還敢挑戰我？但習近平的權力也可能成為他的致命弱點。

習近平已執政12餘年，這些人是他多年來信任並提拔到最關鍵職位的人。如果習近平真致力於反腐，為何還要不斷地把最關鍵的職位交給貪腐官員？而官員們也不再相信忠誠就等於安全。

鄧聿文指出，一旦恐懼成為普遍的心理氛圍，權力結構就會發生微妙而深刻的變化。習近平看到的是更整齊的掌聲、更統一的訊息傳遞和更響亮的忠誠誓言。但他看不到的是決策鏈上的猶豫不決、執行的拖延、真實資訊的消失以及官僚機構的集體麻木。

他預期官員集體規避風險將產生的後果：經濟放緩時，無人敢於改革；社會問題爆發時，無人敢於承擔責任；面臨外部壓力時，無人敢於決策；軍事現代化進程中，無人敢於創新。這部機器表面看似穩定，但其實運轉已趨於緩慢，且日益脆弱。

鄧聿文表示，謹慎已成為中國官場的常態。習近平現在面臨的挑戰或許不再是誰敢反對他，而是更棘手的問題：這部機器依然運轉，但誰敢讓它繼續前進？