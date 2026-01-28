快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

美中關係趨緩 大陸貿促會：兩國工商界交流明顯增多

中央社／ 台北28日電
美中關係趨緩下，大陸貿促會發言人王文帥今天說，近期中美工商界交流合作明顯增多。示意圖／AI生成
美中關係趨緩下，大陸貿促會發言人王文帥今天說，近期中美工商界交流合作明顯增多。示意圖／AI生成

美中關係趨緩下，中國貿促會發言人王文帥今天說，近期中美工商界交流合作明顯增多。像是在美舉辦的2026年國際消費電子展，中國企業參展比重逾20%。2月間，中美還將以「籃球賽+交流會」的新形式，在北京合辦中美企業合作對接項目（CMP）20週年活動。

澎湃新聞報導，中國貿促會今天舉行1月份例行記者會，王文帥在回答媒體提問時，作上述表示。

王文帥說，在中美兩國元首達成共識的引領下，近期兩國工商界交流合作明顯增多。以1月初在美國拉斯維加斯舉辦的2026年國際消費電子展（CES）為例，實際參展中國企業總數近1000家，比重占所有參展企業逾20%。

她提到，中國貿促會2025年共邀請和接待60多批次美國工商界人士訪中；在中共20屆四中全會後，該會組織中方第1個高級別工商界代表團訪美；而今年第4屆鏈博會，已有多家名列世界500大的美企簽約參展。

王文帥表示，2月中國貿促會將與美國駐中大使館、美國商務部國際貿易署在北京共同舉辦「中美企業合作對接項目」（CMP）20週年活動，活動將採「籃球友誼賽+交流招待會」的創新形式舉行。

她並提到，今年的20國集團工商界活動（B20）將在美國舉行，由美國商會主辦，中方將組織有關企業和機構參加，並將研究及提出政策建議。

美中關係 美國 北京

延伸閱讀

奧丁丁與香港裕承環球市場結盟 打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路

聯準會今將召開會議…市場靜待美國利率決策 日股走勢不一

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

強制險給付13年未調 多起交通事故受難者籲上限調高至500萬元

相關新聞

張又俠落馬 鄧聿文：習近平將遭其推動的反腐運動反噬

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上周六驚傳落馬，旅美中國時政評論員鄧聿文指出，習近平對張又俠採取...

APEC首場高官會2月在廣州舉辦 台灣代表待遇受關注

亞太經合會（APEC）首場正式活動將於2月在廣州舉辦。大陸外交部發言人郭嘉昆星期三（1月28日）在例行記者會回答有關提問...

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產...

英相施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平、李強

央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委...

陸駐澳洲大使：北京密切關注澳洲在達爾文港問題上動向

中國大陸駐澳洲大使肖千稱，北京正密切關注坎培拉如何處理目前租賃給中資企業的達爾文港；澳洲工黨政府已承諾將有關港口收回並由...

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

中國國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。