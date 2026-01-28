美中關係趨緩 大陸貿促會：兩國工商界交流明顯增多

美中關係趨緩下，中國貿促會發言人王文帥今天說，近期中美工商界交流合作明顯增多。像是在美舉辦的2026年國際消費電子展，中國企業參展比重逾20%。2月間，中美還將以「籃球賽+交流會」的新形式，在北京合辦中美企業合作對接項目（CMP）20週年活動。

澎湃新聞報導，中國貿促會今天舉行1月份例行記者會，王文帥在回答媒體提問時，作上述表示。

王文帥說，在中美兩國元首達成共識的引領下，近期兩國工商界交流合作明顯增多。以1月初在美國拉斯維加斯舉辦的2026年國際消費電子展（CES）為例，實際參展中國企業總數近1000家，比重占所有參展企業逾20%。

她提到，中國貿促會2025年共邀請和接待60多批次美國工商界人士訪中；在中共20屆四中全會後，該會組織中方第1個高級別工商界代表團訪美；而今年第4屆鏈博會，已有多家名列世界500大的美企簽約參展。

王文帥表示，2月中國貿促會將與美國駐中大使館、美國商務部國際貿易署在北京共同舉辦「中美企業合作對接項目」（CMP）20週年活動，活動將採「籃球友誼賽+交流招待會」的創新形式舉行。

她並提到，今年的20國集團工商界活動（B20）將在美國舉行，由美國商會主辦，中方將組織有關企業和機構參加，並將研究及提出政策建議。