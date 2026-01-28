快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

分析美國「2026國防戰略」 葛來儀：美中對危機管理認知不同

中央社／ 台北28日電
美國戰爭部日前發表的「2026國防戰略」中提到，與中國建立一種「體面的和平」，並透過美中軍方更有效的溝通來達成目標。圖／美聯社資料照
美國戰爭部日前發表的「2026國防戰略」中提到，與中國建立一種「體面的和平」，並透過美中軍方更有效的溝通來達成目標。圖／美聯社資料照

美國戰爭部日前發表的「2026國防戰略」中提到，與中國建立一種「體面的和平」，並透過美中軍方更有效的溝通來達成目標。但華府智庫學者葛來儀認為，中國不太可能就危機管理與美國進行嚴肅談判。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）26日在基金會官網發文，分析「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告。

文章表示，報告明確指出，美國並未將重心從印太地區轉移，目標是防止中國統治這個「世界經濟重心」。美國希望與中國建立「公平貿易與尊重的關係」，同時減少緊張局勢並避免對抗。

報告又提到，美國的目標是建立一種「體面的和平」（decent peace），即達成一種「對美國有利，但中國也能接受並生活在之下」的狀態。

根據報告，美國達成其戰略目標的首要手段，是美中軍方之間更有效的溝通，並聚焦於戰略穩定、去衝突化與緩和局勢。

但文章表示，假設中國與美國都有降低風險的共同目標是有誤導性的。共軍近年的行為表明，中國認為引入更大的行動風險是有好處的，因此不太可能就危機管理與美國進行嚴肅談判。

文章表示，中國軍方認為要預防危機，最好的方法是大幅減少美國在中國週邊的軍事行動，特別是在中國附近的海域，如渤海、黃海、東海、南海及台灣週邊海域。

文章表示，報告另一個令人存疑的假設是，美國承諾不「主宰」、「扼殺」或「羞辱」中國，會令中國感到滿意。美國計劃「沿著第一島鏈建立強大的『拒止防禦』（denial defense）」，這可能與中國對戰略穩定的想法不一致。而報告也沒有提到台灣。

文章表示，美國戰爭部的「慷慨提議」不太可能吸引中國。但如果美國能成功執行報告的計畫，即在第一島鏈建立並維持強大的「拒止防禦」；與區域盟友及夥伴緊密合作，並激勵他們為集體防禦作出更多貢獻；以及強化美國的國防工業基礎，印太地區的威懾力將能持續。

美國 戰略 國防

延伸閱讀

奧丁丁與香港裕承環球市場結盟 打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

聯準會今將召開會議…市場靜待美國利率決策 日股走勢不一

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

相關新聞

張又俠落馬 鄧聿文：習近平將遭其推動的反腐運動反噬

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上周六驚傳落馬，旅美中國時政評論員鄧聿文指出，習近平對張又俠採取...

APEC首場高官會2月在廣州舉辦 台灣代表待遇受關注

亞太經合會（APEC）首場正式活動將於2月在廣州舉辦。大陸外交部發言人郭嘉昆星期三（1月28日）在例行記者會回答有關提問...

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產...

英相施凱爾率英企訪問團抵北京 將會見習近平、李強

央視新聞報導，英國首相施凱爾今天下午抵達北京機場，展開4天訪中行程，將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委...

陸駐澳洲大使：北京密切關注澳洲在達爾文港問題上動向

中國大陸駐澳洲大使肖千稱，北京正密切關注坎培拉如何處理目前租賃給中資企業的達爾文港；澳洲工黨政府已承諾將有關港口收回並由...

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

中國國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。