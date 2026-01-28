陸駐澳洲大使：北京密切關注澳洲在達爾文港問題上動向

中國大陸駐澳洲大使肖千稱，北京正密切關注坎培拉如何處理目前租賃給中資企業的達爾文港；澳洲工黨政府已承諾將有關港口收回並由當地控制，如有必要中國將介入。

彭博報導，肖千28日在坎培拉向記者說，如果達爾文港是通過強制出售的方式收回，北京有「義務保護中國企業在海外的合法權益」。

大陸外交部發言人郭嘉昆28日重申，「中方願意重申，有關中國企業是通過市場的方式獲得了達爾文港的租約，其合法權益應該受到充分保護。」

位於澳洲北部的達爾文港，2015年以99年租期租給中資嵐橋集團，由於該港口的戰略意義，坎培拉考慮將其收回。去年4月，尋求連任的澳洲總理艾巴尼斯在競選期間說，達爾文港必須掌控在澳洲人手中，政府正在制定計畫取回控制權。

肖千在記者會上表示，「我們將視情況而定，在適當的時候表態或採取行動，以體現中國政府的立場，並表明我們保護中國企業合法權益的決心和立場」，「同時，我希望這個問題能得到妥善處理，以展現澳洲歡迎中國企業投資的態度。」

彭博指出，達爾文港是澳洲最北端的海事設施，位於印尼以南，更廣義地說，位於東南亞地區。它靠近駐紮在北領地輪調部署美軍海軍陸戰隊的軍事設施，因此租賃該港口的決定，引發了包括時任美國總統歐巴馬在內的多方擔憂。

自從阿爾巴尼斯承諾將港口歸還澳洲控制權，以及5月時他領導的中左翼政府贏得壓倒性連任以來，該港口的地位幾無任何明顯進展。報導分析，如果北京方面認為中國受到了不公平對待，強制出售可能會引發北京強烈反對。