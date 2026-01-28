快訊

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，陸委會28日回應稱，這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。圖／本報系資料照
國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，陸委會28日回應稱，這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。圖／本報系資料照

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產業、環境與永續發展等議題展開交流，未觸及政治性議題。陸委會28日回應稱，這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳，並質疑蕭旭岑「三不五時就帶團往對岸跑」。

就國共即將進行智庫交流，陸委會28日透過書面表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極。蕭旭岑副主席三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會表示，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。

陸委會並提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

蕭旭岑28日上午宣布，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」。他強調，雙方智庫對接討論時，已有相當的共識要「去政治化」。

蕭旭岑指出，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業都來拜託國民黨，鄭麗文上任後，接見許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

據大陸國台辦發布，本次論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

國民黨 蕭旭岑 陸委會 北京 兩岸交流

延伸閱讀

影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

接見美台商業協會！ 鄭麗文提兩岸經貿 重申全力推動重啟核能

影／國共智庫交流 蕭旭岑：盼恢復兩岸溝通管道

相關新聞

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產...

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

中國國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜...

張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板

中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌「嚴重違紀違法」落馬。這位75歲的解放軍...

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

英國首相施凱爾27日啟程訪問中國，展開為期四天的正式行程，成為2018年以來首位訪中的英國首相。訪中前夕，施凱爾接受彭博...

不甘示弱？美菲黃岩島巡航 解放軍批攪局 同時段也巡航

在中菲南海摩擦持續升溫之際，菲律賓與美國25日至26日在主權爭議的黃岩島周邊海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯...

港政制局長曾國衛健康抱恙辭職 特首無計畫再變動司局長

在港府問責官員變動的傳聞後，現年62歲的港府政制及內地事務局長曾國衛離任，內地官媒說是據香港特首李家超提議，曾國衛說是因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。