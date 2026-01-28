國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

國民黨與大陸國台辦29日上午同步宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京，就兩岸旅遊、產業、環境與永續發展等議題展開交流，未觸及政治性議題。陸委會28日回應稱，這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳，並質疑蕭旭岑「三不五時就帶團往對岸跑」。

就國共即將進行智庫交流，陸委會28日透過書面表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極。蕭旭岑副主席三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會表示，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。

陸委會並提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

蕭旭岑28日上午宣布，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」。他強調，雙方智庫對接討論時，已有相當的共識要「去政治化」。

蕭旭岑指出，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業都來拜託國民黨，鄭麗文上任後，接見許多產業團體與專家學者，大家都希望國民黨幫忙尋找出路，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，也對台灣民眾的民生與經濟有所助益。

據大陸國台辦發布，本次論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。