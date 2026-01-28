誤把水仙球當鮮百合出貨害中毒 盒馬鮮生：揀貨出錯、承擔相應責任

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
盒馬鮮生1家分店裡，顧客挑選商品。（新華社資料照）
盒馬鮮生1家分店裡，顧客挑選商品。（新華社資料照）

大陸網購平台、阿里巴巴旗下「盒馬鮮生」誤把水仙當百合發貨，導致消費者食用後中毒

津雲新聞報導，有消費者反映在盒馬平台訂購鮮百合，家人食用後出現嘔吐、腹痛等中毒症狀。周姓消費者稱，1月2日，她為了給感冒的孩子煮湯，在北京1家盒馬mini門店下單購買鮮百合，貨品由家中老人代收。未曾想，盒馬送來的並非鮮百合，而是外形與其相似的水仙球，且相關標識印於包裝盒側面位置。

周姓消費者稱，家中老人在不知情的情況下，用水仙球煮湯並和孩子飲用後，出現頭疼、肚疼、頭暈和劇烈嘔吐等症狀。

界面新聞報導，盒馬28日回應，「我們第一時間聯繫顧客，了解到顧客於2日晚送醫、3日已出院，隨即成立專項小組全程跟進，並制定補償方案。目前因雙方對賠償方案仍有較大分歧，相關事宜仍在協商中。」

盒馬稱，初步調查，事件原因是揀貨過程中，將同時段另一訂單的水仙種球誤放入顧客包裹，公司將積極配合相關部門依法依規承擔相應責任，同時對相關流程進行整改，避免類似情況發生。

水仙球的外形與食用百合、大蒜、洋蔥等鱗莖類食材相似，都是白色鱗片狀球莖，尤其是未發芽的水仙球，肉眼很難與鮮百合區分。大象新聞引述行業人士分析，之所以出現上述失誤，或因超市食品與非食品區域未進行嚴格區分，平台仍需負主要責任。

