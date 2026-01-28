陸方表態移動黃海構造物 南韓總統府表示歡迎

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部27日於記者會上表示，正在移動設在黃海的移動管理平台。南韓總統府青瓦台28日表示，對相關問題取得進展表示歡迎，圖為青瓦台。（新華社）

大陸外交部27日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。南韓總統府青瓦台28日表示，對相關問題取得進展表示歡迎。

韓聯社28日報導，青瓦台就中方前一天表示正在移動設在黃海韓中暫定措施水域（PMZ）內的部分構造物一事回應稱，「鑑於相關管理平台長期以來引發各方關切，韓方積極評價中方通過此舉推動相關問題取得進展，並表示歡迎。」

青瓦台表示，南韓政府一貫堅持反對在韓中暫定措施水域（PMZ）內單方面設置構造物的立場，並基於此同中方展開協商。政府將在維護西海（黃海）海洋權益的同時，繼續努力將西海打造為「和平、共贏的海洋」。

韓聯社稱，去年2月，南韓政府對中方在PMZ設置的構造物進行考察，但遭中方阻撓，雙方海警發生對峙。今年1月，南韓總統李在明、大陸國家主席習近平在北京會談時談及構造物問題，雙方商定在海域劃界尚未確定的情況下，兩國將力促從今年起舉行副部級劃界會談。

在大陸外交部27日的記者會上，記者提問稱，近期在中方位於黃海的養殖設施附近有不少船隻和人員出現，威海海事局26日就相關海域拖航作業發布了航行警告，中方是否要移動這一設施？此前韓方透露，雙方工作層就養殖設施問題進行過溝通，中方表示將移出相關管理設施。中方做法是否同韓方要求有關？

該部發言人郭嘉昆回應，據了解，中方企業正在實施移動管理平台相關作業，「這是企業根據自身經營發展需要作出的自主布局調整。中方在南黃海漁業養殖設施問題上的立場沒有變化。中韓是海上鄰國，雙方一直就有關涉海問題保持密切溝通，推動妥善管控分歧，促進互利合作。」

