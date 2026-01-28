陸國台辦批賴總統「企圖實行綠色獨裁統治」

大陸國台辦28日舉行本月最後1場例行新聞發布會，發言人張晗按照慣例，在會上透過多個陸媒提問，對賴清德總統作出抨擊。她對於賴總統遭彈劾，但拒絕列席審查會說明評論稱，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，為謀取政治私利，罔顧島內（指台灣）民生福祉，不斷操弄司法打擊政治異己；一再踐踏、妨害民主自由，企圖實行綠色獨裁統治，嚴重悖離島內主流民意，必然遭到民意的反噬。

至於賴總統近日在參加經濟論壇時，表示「在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾不會改變」。張晗說，事實是，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，嚴重挑戰一個中國原則；「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不斷加劇台海緊張局勢。

她認為，賴清德罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，持續操弄「反中抗中」；變本加厲製造「綠色恐怖」、實行「台獨專制」、處心積慮阻限破壞兩岸交流合作。事實一再證明，賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

張晗也回應美台關稅相關議題。她表示，面對台灣半導體全產業鏈遷美，台灣輿論擔憂、業界擔憂、民眾擔憂，只有民進黨當局還在竭力粉飾太平。民進黨當局為「倚外謀獨」，無底線媚美賣台，「跪送」台灣半導體產業優勢，卻要島內民眾和業界承擔無法挽回的損失，必然導致業界恐慌、民怨沸騰，必定自食惡果。

至於我數發部為防範少兒接觸不適齡內容及潛在資安風險，首度提出「資安高風險App清單」，張晗回應，民進黨當局針對大陸應用程序渲染所謂「資安風險」，用心險惡，其倒行逆施，阻擋不了台灣民眾、特別是青年了解大陸、與大陸同胞相知相親的民意潮流。

張晗在記者會上也回應台美、台日交流等話題。她抨擊民進黨當局出於謀「獨」私利，極力貼靠外部勢力來自抬身價，並強調「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事」，並提及「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」等回應。