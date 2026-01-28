張又俠落馬 分析：習近平重政治忠誠、世界更不安全

快訊

中央社／ 華盛頓27日專電

中共中央軍委副主席張又俠日前突被宣布落馬，美媒報導，中國軍方第二號人物且曾是國家主席習近平親密盟友的下台，致使中國軍方領導層陷入動盪；分析指出，這顯示了習近平將政治忠誠置於戰備之上，世界變得「更不安全」。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。中央軍委7人領導層迄今5人落馬，目前僅剩主席習近平、副主席張升民。

儘管中國國防部聲明未寫明兩人所涉的指控或具體罪名，但中國軍方喉舌「解放軍報」社論指，2人嚴重辜負信任重託，「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」等。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）昨天報導，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）中國安全專家阿杜伊諾（Alessandro Arduino）受訪表示，張又俠過去一直被視為「不可動搖的人物」。

阿杜伊諾分析，張又俠落馬是習近平發出一項訊息：政治忠誠遠高於作戰準備之上。對習近平而言，「政治不忠在黨內是大罪」。

張又俠的落馬之所以備受矚目，其中原因包括張又俠父親張宗遜和習近平的父親習仲勛，兩人不僅是陝西老鄉，還是國共內戰期間在共軍西北戰場的老搭檔（張是主官，習是政委）。身為「紅二代」的張又俠與習近平，即因父輩的交情成為舊識。隨著習近平登上中共大位，張又俠在軍中的職位同樣水漲船高。

阿杜伊諾表示，習近平原本可以讓75歲的張又俠體面退休，以保留面子，但他卻允許讓這位長期盟友面臨「重大的政治指控」。

自2012年上台以來，習近平已透過各個政府部門發動多波反腐行動，近年整肅的重點集中在軍方，已有多名解放軍上將相繼被撤職。其中包括了2024年李尚福、魏鳳和等2位前中國國防部長因貪腐指控而被開除中共黨籍。

不過，報導指出，分析人士認為，長期被視為習近平親信、且曾參與1979年中越戰爭的老將張又俠被拔除，是至今中共最重大的整肅行動，勢必對中國軍方權力高層結構引發重大震盪。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）受訪表示，習近平於2022年任命的6名中央軍委將領中，如今只剩下一人仍在位，這讓習近平得以鞏固權力，但同時也提高了在台灣議題上發生軍事誤判的風險。

他說：「撤除像張又俠這樣的將領，意味著在關鍵時刻，將不會有任何將領敢勸阻習近平不要發動軍事冒險，這增加了誤判的風險。」

曾銳生分析，除非習近平確信能打贏，否則他不會下令入侵，「但如今，若習近平詢問：『解放軍是否已準備好為了中國更大的榮耀而解放台灣？』，將沒有任何將領敢建議謹慎行事」。他直言，張又俠被撤除後，世界變得「更不安全」。

阿杜伊諾也持相同觀點指出，張又俠是少數曾參與中越戰爭的高階指揮官之一，「相較於多數僅接受訓練、以達到作戰準備狀態的解放軍，他非常清楚發動戰爭意味著什麼」。

不過，也有專家認為現在仍言之過早。華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）今天接受中央社記者訪問表示，在進一步了解張又俠被撤原因及未來中國文官與軍方關係的性質之前，他不願對張又俠落馬對台灣安全可能產生的影響下定論。

