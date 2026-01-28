陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：是為「這目的」

兩岸觀光開放僵局持續，不過大陸文旅部在近日發布的今年版團隊旅遊合約示範文本中，仍更新大陸居民赴台內容，我方則強調陸方應盡速展開「小兩會」（台旅會、海旅會）協商觀光議題。大陸國台辦發言人張晗28日回應，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，一再以各種藉口對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。

國台辦港澳局長兼發言人張晗今天主持國台辦記者會，對於近日大陸文旅部發布2026年版團隊旅遊合約示範文本，其中包含大陸居民赴台灣地區旅遊。她說，此次修訂是對現行文本的一攬子修訂。

她說，2024年大陸方面恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，此次修訂大陸居民赴台灣地區旅遊合約（示範文本）有助於及時滿足市場需求，進一步規範市場秩序，保障旅遊者和旅行社的合法權益。

對於我方觀光署、陸委會呼籲，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應盡速回覆台旅會已於2025年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，以通過「小兩會」協商觀光議題。張晗則回應，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種藉口對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內（指台灣）業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。

在去年1月，大陸方面宣布恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策下，張晗表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意，「我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。」

至於近日1名台灣退役軍人持退役證件到大陸某景區，要求比照解放軍退役軍人待遇免費進入。張晗回應，去年大陸部分景區對首次辦理台胞證的台灣同胞1年內減免門票，範圍明確為台灣同胞「首來族」。

另對於陸委會表示，去年台灣人赴大陸遭到留置盤查，限制自由的案例達到221件，是前1年的4倍之多，陸方如何看待此情況影響兩岸互動？以及陸方能否就台灣民眾對大陸《反間諜法》的憂心，提出具體紅線標準等。

張晗回應，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往升高，兩岸對立不得人心，不會得逞。

她說，《反間諜法》是維護大陸國家主權安全發展利益的法律，有明確的法定適用條例，標準和程序，大陸始終努力支持兩岸正常健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必要有任何顧慮。