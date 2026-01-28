快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：是為「這目的」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
兩岸觀光僵局如何解除受到關注，圖為在台灣旅遊的外國遊客。記者林俊良／攝影
兩岸觀光僵局如何解除受到關注，圖為在台灣旅遊的外國遊客。記者林俊良／攝影

兩岸觀光開放僵局持續，不過大陸文旅部在近日發布的今年版團隊旅遊合約示範文本中，仍更新大陸居民赴台內容，我方則強調陸方應盡速展開「小兩會」（台旅會、海旅會）協商觀光議題。大陸國台辦發言人張晗28日回應，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，一再以各種藉口對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。

國台辦港澳局長兼發言人張晗今天主持國台辦記者會，對於近日大陸文旅部發布2026年版團隊旅遊合約示範文本，其中包含大陸居民赴台灣地區旅遊。她說，此次修訂是對現行文本的一攬子修訂。

她說，2024年大陸方面恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，此次修訂大陸居民赴台灣地區旅遊合約（示範文本）有助於及時滿足市場需求，進一步規範市場秩序，保障旅遊者和旅行社的合法權益。

對於我方觀光署、陸委會呼籲，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應盡速回覆台旅會已於2025年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，以通過「小兩會」協商觀光議題。張晗則回應，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種藉口對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內（指台灣）業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。

在去年1月，大陸方面宣布恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策下，張晗表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意，「我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。」

至於近日1名台灣退役軍人持退役證件到大陸某景區，要求比照解放軍退役軍人待遇免費進入。張晗回應，去年大陸部分景區對首次辦理台胞證的台灣同胞1年內減免門票，範圍明確為台灣同胞「首來族」。

另對於陸委會表示，去年台灣人赴大陸遭到留置盤查，限制自由的案例達到221件，是前1年的4倍之多，陸方如何看待此情況影響兩岸互動？以及陸方能否就台灣民眾對大陸《反間諜法》的憂心，提出具體紅線標準等。

張晗回應，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往升高，兩岸對立不得人心，不會得逞。

她說，《反間諜法》是維護大陸國家主權安全發展利益的法律，有明確的法定適用條例，標準和程序，大陸始終努力支持兩岸正常健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必要有任何顧慮。

相關新聞

被問張又俠落馬對兩岸有何影響？國台辦提了2個「絕不」

過去1年共軍高層大洗牌，最新的是中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查，外界關心是否影響台海局勢。大陸國台辦發言...

陸國台辦宣布：「國共兩黨智庫論壇」2月3日北京舉辦

對於國共智庫交流，大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻...

陸國台辦批賴總統「企圖實行綠色獨裁統治」

大陸國台辦28日舉行本月最後1場例行新聞發布會，發言人張晗按照慣例，在會上透過多個陸媒提問，對賴清德總統作出抨擊。她對於...

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：是為「這目的」

兩岸觀光開放僵局持續，不過大陸文旅部在近日發布的今年版團隊旅遊合約示範文本中，仍更新大陸居民赴台內容，我方則強調陸方應盡...

影／國共智庫交流 蕭旭岑：盼恢復兩岸溝通管道

國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源上午針對兩岸交流事項舉行記者會，蕭旭岑表示，受黨主席鄭麗文指示與委託...

國共智庫論壇觸及「鄭習會」安排？陸國台辦「這樣說」

大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。對於論壇是否觸及未來國民黨主席鄭麗文和中...

