陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

被問張又俠落馬對兩岸有何影響？國台辦提了2個「絕不」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議。（美聯社）
過去1年共軍高層大洗牌，最新的是中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查，外界關心是否影響台海局勢。大陸國台辦發言人張晗28日強調，有關審查表明中共中央軍委懲治腐敗「零容忍」，她稱在以中共總書記習近平為核心大陸的中共中央堅強領導下，大陸牢握兩岸關係主導權，願盡最大努力爭取和平統一的前景，但「絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

在去年中共四中全會前，官宣對9名上將的處理決定，包括前中共中央軍委副主席何衛東後，近日大陸國防部宣布對中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠，和中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立的立案調查。過去1年共軍高層人士劇烈動盪下，有媒體關注是否對兩岸關係發展造成影響。

張晗今天對此回應，有關立案審查調查再次表明，中共中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊（中共、解放軍）有決心、有力量的重要體現。

她說，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，大陸牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

