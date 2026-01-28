快訊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」安排？陸國台辦「這樣說」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
此次國共智庫交流，是否為國民黨主席鄭麗文（左）將來赴陸，與中共總書記習近平見面，受到關注。記者余承翰／攝影
此次國共智庫交流，是否為國民黨主席鄭麗文（左）將來赴陸，與中共總書記習近平見面，受到關注。記者余承翰／攝影

大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。對於論壇是否觸及未來國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的「鄭習會」安排，張晗未正面回應，僅重申表示，大陸願在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，和國民黨加強交流交往。

國台辦港澳局長兼發言人張晗今天主持國台辦記者會，開始她首先宣布「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦的訊息。

接著，就台媒關切陸方出席層級為何，此次交流是否觸及「鄭習會」安排，張晗僅表示，我們（大陸）願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

至於自由時報報導，國民黨藉由阻擋國防預算特別條例草案，換取北京安排論壇，張晗說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖依外謀獨，以武謀獨，不斷造謠汙衊，阻撓破壞兩岸正常交往，煽動反中、抗中，製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾，謀取政治私利。

她抨擊，其（民進黨）所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內（指台灣）主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動蕩不安，兵凶戰危的險境。台灣社會各界對此已經表達了強烈的不滿和堅決的反對。

另對於此次國共交流被定位為「智庫論壇」，並非國共論壇，是單次舉行，還是未來會制度化定期舉辦？張晗回應，國共兩黨智庫論壇是國共兩黨交流的重要組成部分，「我們將與中國國民黨在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。」

先前媒體報導，此次國民黨由副主席蕭旭岑帶隊赴陸，還有國家政策研究基金會副董事長李鴻源等，將於2月2日至4日訪陸，大陸國台辦主任宋濤也預計出席2日的晚宴。不過今天的國台辦記者會上未提及有關宋濤出席的安排。

國共論壇 國民黨 張晗

