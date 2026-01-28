陸國台辦宣布：「國共兩黨智庫論壇」2月3日北京舉辦
對於國共智庫交流，大陸國台辦發言人張晗28日上午宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，主題為兩岸交流合作前瞻。
國台辦港澳局長、發言人張晗28日主持例行記者會，就國共交流作上述表示。張晗說，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。
她說，本屆論壇主題為兩岸交流合作前瞻，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家、學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。
另對於國民黨主席鄭麗文近日表示，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係穩定。張晗說，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）主流民意。
張晗說，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。她說，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平，為民眾謀福祉，為民族謀復興的具體體現，符合島內主流民意，符合兩岸民眾的期待。
在北京舉辦的國共論壇已停辦9年，對於日前傳出國民黨副主席蕭旭岑將帶隊赴陸，甚至復辦國共論壇，國民黨主席鄭麗文日前將之定位為「第1次智庫交流論壇」。
與國台辦記者會同步，昨日藍營智庫國家政策研究基金會也通知，蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源今日上午10時，針對兩岸交流事項召開記者會。
據了解，藍營方面同時強調此次論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。此行包括座談與實務參訪互動，議題包括觀光、醫療、能源、防災、AI等產業，大陸國台辦主任宋濤也預計出席2日的晚宴，形成國共的再次會晤。
藍營此行也被視為為春節後的「鄭習會」鋪路，不過針對自由時報報導，國民黨藉由阻擋國防預算特別條例草案，換取北京安排論壇，國民黨昨駁斥稱，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。
