英相施凱爾：與習近平會晤 不會激怒川普

英國首相施凱爾廿七日啟程前往中國大陸，這是自二○一八年以來英相首次訪陸。施凱爾廿六日接受彭博社採訪表示，英國不必在美國和中國之間作選擇，他在與大陸國家主席習近平會晤時，不會激怒美國總統川普或損害英美關係，並稱此行將為英國企業帶來重大機遇。

施凱爾將於廿八日至卅一日對大陸進行正式訪問。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，施凱爾將與習近平會面，並將造訪北京與上海。中方願與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

訪陸前夕，施凱爾接受彭博社採訪時，否認他是在以犧牲英美關係來強化與中國聯繫。他說，自己經常被要求在國家之間作出選擇，但他不會這麼做，英國可在不激怒川普也不損害英美關係情況下與習近平會面。

施凱爾表示，英國與美國在商業、安全和防務領域保持著極為緊密關係，「同樣，如果無視中國大陸這個世界第二大經濟體，以及其中蘊含的商業機會，那並不明智。」

大陸商務部昨表示，施凱爾訪問期間，中方擬與英方簽署貿易投資合作文件，力爭打造中英經貿合作新增長點，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。施凱爾將率五十餘家英國大型企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。