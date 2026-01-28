聽新聞
0:00 / 0:00
英相施凱爾：與習近平會晤 不會激怒川普
英國首相施凱爾廿七日啟程前往中國大陸，這是自二○一八年以來英相首次訪陸。施凱爾廿六日接受彭博社採訪表示，英國不必在美國和中國之間作選擇，他在與大陸國家主席習近平會晤時，不會激怒美國總統川普或損害英美關係，並稱此行將為英國企業帶來重大機遇。
施凱爾將於廿八日至卅一日對大陸進行正式訪問。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，施凱爾將與習近平會面，並將造訪北京與上海。中方願與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。
訪陸前夕，施凱爾接受彭博社採訪時，否認他是在以犧牲英美關係來強化與中國聯繫。他說，自己經常被要求在國家之間作出選擇，但他不會這麼做，英國可在不激怒川普也不損害英美關係情況下與習近平會面。
施凱爾表示，英國與美國在商業、安全和防務領域保持著極為緊密關係，「同樣，如果無視中國大陸這個世界第二大經濟體，以及其中蘊含的商業機會，那並不明智。」
大陸商務部昨表示，施凱爾訪問期間，中方擬與英方簽署貿易投資合作文件，力爭打造中英經貿合作新增長點，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。施凱爾將率五十餘家英國大型企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言