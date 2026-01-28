聽新聞
習近平會芬蘭總理：大國要講平等法治

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平（右）昨天在北京會見來訪的芬蘭總理歐爾波（左）。（中新社）
中國國家主席習近平（右）昨天在北京會見來訪的芬蘭總理歐爾波（左）。（中新社）

中國大陸國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，「大國」尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信，中方願與芬方一道，共同應對全球性挑戰。歐爾波則說，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題，發揮積極作用。

美國總統川普矢言掌控格陵蘭之際，芬蘭作為北極圈國家，歐爾波這次北京行引起關注。

習近平在會見歐爾波時指出，中方願和芬蘭一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。他還稱，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展，發揮建設性作用。

歐爾波在訪問期間發文稱，此訪旨在為企業開拓機遇，推動出口，他昨日發文透露自己在繁忙的行程中參訪了北京故宮。歐爾波昨日還與李強、大陸全國人大委員長趙樂際會談，中芬兩國舉行創新企業合作委員會會議，簽署加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄等。

歐爾波此訪是芬蘭總理二○一七年後首次訪陸，廿多位企業高管隨行，主要聚焦經貿合作。此前外界關注兩國是否談及格陵蘭或北極議題，但截至目前尚無相關訊息。

針對中芬關係，習近平提及今年是大陸「十五五規畫」開局之年，雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。他歡迎芬蘭企業到大陸市場的「大海」來暢遊，提升全球競爭力。呼籲雙方加強交流合作，延續冰雪友誼，歡迎更多芬蘭民眾訪大陸。

據中方發布，歐爾波指出，芬蘭願和中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易等領域合作；芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。

關稅 川普 習近平 芬蘭

