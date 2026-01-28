張又俠落馬 美前國防官員遺憾：共軍誤判風險增加

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹廿六日在個人頻道撰文指，張又俠與解放軍其他將領截然不同。張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向大陸國家主席習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價。他認為，中共中央軍委少了張又俠，誤判的風險將會升高。

唐安竹透露，二○二三年起他就一直聽到關於張又俠被調查的傳聞。但他當時認為，張又俠具實戰經驗、對保衛中國和共產黨畢生奉獻，加上其與習近平的長期友誼，一些財務上的不當行為將會被忽略。

他回憶，早在十三年前就與張又俠有實際接觸。他認為解放軍是一個政治組織，其軍官的仕途主要取決於他們的政治可靠性和人際關係，忠誠和意識形態比作戰能力更重要。因此在解放軍裡，批判性思考和獨立思考反而可能成為一種負擔。但張又俠截然不同；張經歷過實戰，並被戰爭磨礪得謙遜有禮，而且富有洞察力，當張看到美國的軍備展品就能理解其重要性和價值，或許也明白美國為何要向其展示這些武器。

他表示，原希望為了中美兩軍關係的穩定和台海穩定，張又俠能繼續身處中共中央軍委高層，並繼續擔任習近平最親密的軍事顧問。因為張又俠是解放軍現役將領中唯一一個能就解放軍的軍事能力（包括解放軍的不足之處），以及至關重要的軍事衝突的人員傷亡向習近平提供最佳、最客觀建議的軍官。

唐安竹認為，張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價，而「一個沒有實戰經驗的馬屁精只能說習近平想聽的話」。而美國的嚇阻戰略要奏效，就需要習近平身邊圍繞著一群能幹的將領，為其提供客觀的建議。他擔心，如果習的軍事顧問不是張又俠，將會造成怎樣後果。「中央軍委少了張又俠，誤判的風險就會升高。」