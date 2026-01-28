聽新聞
0:00 / 0:00

張又俠落馬 美前國防官員遺憾：共軍誤判風險增加

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
美國國防部前官員唐安竹高度評價中共中央軍委副主席張又俠（中），並擔心習近平的軍事顧問如果不是張又俠，將會造成怎樣的後果。美聯社
美國國防部前官員唐安竹高度評價中共中央軍委副主席張又俠（中），並擔心習近平的軍事顧問如果不是張又俠，將會造成怎樣的後果。美聯社

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹廿六日在個人頻道撰文指，張又俠與解放軍其他將領截然不同。張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向大陸國家主席習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價。他認為，中共中央軍委少了張又俠，誤判的風險將會升高。

唐安竹透露，二○二三年起他就一直聽到關於張又俠被調查的傳聞。但他當時認為，張又俠具實戰經驗、對保衛中國和共產黨畢生奉獻，加上其與習近平的長期友誼，一些財務上的不當行為將會被忽略。

他回憶，早在十三年前就與張又俠有實際接觸。他認為解放軍是一個政治組織，其軍官的仕途主要取決於他們的政治可靠性和人際關係，忠誠和意識形態比作戰能力更重要。因此在解放軍裡，批判性思考和獨立思考反而可能成為一種負擔。但張又俠截然不同；張經歷過實戰，並被戰爭磨礪得謙遜有禮，而且富有洞察力，當張看到美國的軍備展品就能理解其重要性和價值，或許也明白美國為何要向其展示這些武器。

他表示，原希望為了中美兩軍關係的穩定和台海穩定，張又俠能繼續身處中共中央軍委高層，並繼續擔任習近平最親密的軍事顧問。因為張又俠是解放軍現役將領中唯一一個能就解放軍的軍事能力（包括解放軍的不足之處），以及至關重要的軍事衝突的人員傷亡向習近平提供最佳、最客觀建議的軍官。

唐安竹認為，張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價，而「一個沒有實戰經驗的馬屁精只能說習近平想聽的話」。而美國的嚇阻戰略要奏效，就需要習近平身邊圍繞著一群能幹的將領，為其提供客觀的建議。他擔心，如果習的軍事顧問不是張又俠，將會造成怎樣後果。「中央軍委少了張又俠，誤判的風險就會升高。」

習近平 美國國防 解放軍 中央軍委 戰爭 軍委副主席

延伸閱讀

軍委副主席落馬後…董軍與俄羅斯防長視訊通話 過去多由張又俠領銜

為何最後才開鍘張又俠？學者分析關鍵原因：超越習近平的界線

觀察站／槍指揮黨？張又俠恐犯「狂傲」政治大忌落馬

分析：張又俠若向美洩露核機密 下場應會類似林彪

相關新聞

「美方密切關注反腐行動」 美駐陸大使：川普邀習近平八或九月訪美

美國駐陸大使龐德偉今天在香港的一場活動中受訪表示，大陸國家主席習近平熱情邀請美國總統川普四月訪問北京，「而川普邀請習近平...

靖國神社前石獅、唐鴻臚井碑都來自大陸 央視喊話：日本該歸還了

《澎湃新聞》報導，由大陸學者編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》發佈，書中首次系統梳理並構建起頭號流失國寶唐鴻臚井碑從被日本掠奪到現存狀態的完整證據鏈。

反內捲有成？陸2025年工業利潤增加 4年來首度成長

大陸國家統計局昨發布，二○二五年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣七點四兆元（約台幣三十三點五兆元），比前一年增...

張又俠落馬 美前國防官員遺憾：共軍誤判風險增加

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐...

美駐陸大使：川普邀習8或9月訪美 盼4月訪陸前達系列協議

美國駐中國大陸大使龐德偉昨日在香港的一場活動中受訪表示，大陸國家主席習近平熱情邀請美國總統川普四月訪問北京，「而川普邀請...

蕭旭岑帶隊 2月2日國共智庫交流 聚焦非政治領域

國共智庫交流預計二月二日至二月四日舉行，國民黨由副主席蕭旭岑帶隊，國民黨智庫副董事長李鴻源一同前往。蕭旭岑、李鴻源今天將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。