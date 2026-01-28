台灣有事說 中日聯合國會議互槓

聯合國安全理事會廿六日召開法治主題會議，中國駐聯大使傅聰再度批評日相高市早苗「台灣有事」答詢是干涉他國內政。日本駐聯大使山崎和之對此反駁，並嗆聲「中國應做出有助世界穩定的發言」。另一方面，高市廿六日受訪再度說明日本對台灣有事的應對，提及若美軍在區域內陷入交戰，「日本無所作為逃走，則日美同盟將瓦解」。

ＮＨＫ報導，聯合國安理會廿六日召開法治主題會議，傅聰再度砲轟高市的「台灣有事」說法，稱這是「對中國內政的露骨干涉，背離日本作為戰敗國的國際義務」等，重申自去年底以來的相同批評。

對此，山崎表示，針對「中國大使對日本作出毫無根據的發言」感到遺憾，並反嗆「中國應該做出有助於世界穩定的正確發言」。

山崎接著強調並呼籲各國，日本戰後始終奉行和平路線，並以法治為基礎的多邊機制為核心，長期為國際社會的和平與繁榮做出難以估量的貢獻。

另一方面，日本經濟新聞廿七日報導，高市廿六日接受朝日電視台訪問，再度說明日本對台灣發生危機的緊急應對。談到日美展開聯合行動撤離在台日僑的可能性，她表示，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市並補充，「會在現行法律範圍內，綜合判斷當地正在發生的各種情勢，作出應對」。

高市去年十一月拋出「台灣有事」答詢，引發中國強烈不滿並陸續祭出多項反制，中國外交部廿六日再度呼籲民眾春節期間暫勿前往日本。

路透報導，日本官方也勸漁民避開釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），以免激化與北京的外交衝突。不只一名日本漁民透露，去年十一月底後，他們準備前往當地捕魚時，接到官員來電規勸避開當地。

石垣市長中山義隆說，日中關係緊張加劇之際，日本官員似乎擔心漁民遭中國當局扣留或檢查風險，「我認為這是日本政府想要避免的」。