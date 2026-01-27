快訊

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

黃仁勳「兆元宴」提早加菜？台指期夜盤火力全開、再刷新高

聽新聞
0:00 / 0:00

靖國神社前石獅、唐鴻臚井碑都來自大陸 央視喊話：日本該歸還了

香港01／ 撰文：唐雪艷
圖為靖國神社。路透
圖為靖國神社。路透

《澎湃新聞》報導，由大陸學者編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》發佈，書中首次系統梳理並構建起頭號流失國寶唐鴻臚井碑從被日本掠奪到現存狀態的完整證據鏈。

央視》報導也指出，日本靖國神社前的兩尊石獅，掠自大陸遼寧海城，已確定是被非法盜運。文中指出，近年來，大陸已促成2310件/套流失文物藝術品從美國、義大利、澳洲等國返還，卻沒有1件是日本返還的掠奪文物。《央視》喊話：「大陸的文物，日本該歸還了！」

頭號流失國寶為何是唐鴻臚井碑？

《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》用120萬字記錄着，唐鴻臚井碑從唐代的開鑿立碑，到日軍的蓄謀掠奪，再到日本皇宮的秘密收藏，每一個關鍵節點，都有鐵證。

唐鴻臚井碑立於公元714年，主要銘文為「敕持節宣勞靺羯使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日」，是唐朝中央政府特使奉命冊封大陸東北地區少數民族靺鞨族地方政權首領，確立該地區隸屬於唐王朝的重要歷史物證。

1908年4月底前，日軍駐旅順鎮守府將唐鴻臚井碑及1896年增建的用於保護唐鴻臚井碑的碑亭拆解裝船，非法運至日本。大陸相關政府部門、學者、社會團體與日本有識之士一直致力於唐鴻臚井碑回歸大陸。

上海大學黨委副書記，大陸海外文物研究中心主任，《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》主編之一段勇表示，「唐鴻臚井碑承載着與大陸國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，具有特別重大的政治、歷史、文化價值，我十年前即稱之為『頭號流失國寶』，自然也應該成為頭號追索目標」。

上海大學大陸海外文物研究中心副主任陳文平也表示，「唐鴻臚井碑顯示了國家唐代對東北地區的管轄權，是領土完整的象徵意義」。

靖國神社門前的石獅是大陸的？

2025年上映的電影《南京照相館》中日軍撬下南京的城牆磚，來源於真實情節。現實中，4塊來自南京的帶有麒麟浮雕的石材至今仍是日本「八紘一宇」塔的一部分。

而在甲午戰爭期間，遼寧海城三學寺的三尊石獅被日軍掠去，如今，兩隻仍矗立在東京靖國神社門前第一大鳥居邊。近年來，中日民間團體多次致信日本政府和靖國神社要求返還，未獲實質性回復。

陳文平表示：「靖國神社的石獅子，我們已經進行了閉環研究，是罪證確鑿的。這個項目是我主持的，已經是一個完整的鏈條，它是非法被盜運到日本獻給天皇的，天皇再賞賜給了靖國神社」。

延伸閱讀：

旅日兩熊貓最後一日返工 逾10萬人爭見最後一面 日本將無大熊貓

外交部：大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅 春節應避免前往

文章授權轉載自《香港01》

日本 靖國神社 文物 央視 戰爭

延伸閱讀

路透：日本為避免與中國大陸關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域

最早記載日本歷史的文字 竟然來自中國？

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

AI恐加劇失業率？大陸將推出應對AI影響促就業文件

相關新聞

「美方密切關注反腐行動」 美駐陸大使：川普邀習近平八或九月訪美

美國駐陸大使龐德偉今天在香港的一場活動中受訪表示，大陸國家主席習近平熱情邀請美國總統川普四月訪問北京，「而川普邀請習近平...

靖國神社前石獅、唐鴻臚井碑都來自大陸 央視喊話：日本該歸還了

《澎湃新聞》報導，由大陸學者編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》發佈，書中首次系統梳理並構建起頭號流失國寶唐鴻臚井碑從被日本掠奪到現存狀態的完整證據鏈。

印度爆立百病毒疫情 大陸當局：尚未發現病例但存在移入風險

印度西孟加拉邦爆發高死亡率的立百病毒疫情，在中國引起關注。中國國家疾控局今天表示，西孟加拉邦與中國沒有領土接壤，影響相對...

軍委副主席落馬後…董軍與俄羅斯防長視訊通話 過去多由張又俠領銜

中共中央軍委副主席張又俠被官宣落馬3天後，共軍發布中國國防部長董軍今天與俄羅斯國防部長別洛烏索夫視訊通話的消息。在此之前...

台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日將就任宏國總統，外界關注台灣與宏國復交可能性，也牽動中國大陸...

為何最後才開鍘張又俠？學者分析關鍵原因：超越習近平的界線

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者認為，由於父輩交情、有戰功等兩大原因，中共領導人習近平直到現在才整肅張又俠，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。