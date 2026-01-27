靖國神社前石獅、唐鴻臚井碑都來自大陸 央視喊話：日本該歸還了

《澎湃新聞》報導，由大陸學者編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》發佈，書中首次系統梳理並構建起頭號流失國寶唐鴻臚井碑從被日本掠奪到現存狀態的完整證據鏈。

《央視》報導也指出，日本靖國神社前的兩尊石獅，掠自大陸遼寧海城，已確定是被非法盜運。文中指出，近年來，大陸已促成2310件/套流失文物藝術品從美國、義大利、澳洲等國返還，卻沒有1件是日本返還的掠奪文物。《央視》喊話：「大陸的文物，日本該歸還了！」

頭號流失國寶為何是唐鴻臚井碑？

《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》用120萬字記錄着，唐鴻臚井碑從唐代的開鑿立碑，到日軍的蓄謀掠奪，再到日本皇宮的秘密收藏，每一個關鍵節點，都有鐵證。

唐鴻臚井碑立於公元714年，主要銘文為「敕持節宣勞靺羯使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日」，是唐朝中央政府特使奉命冊封大陸東北地區少數民族靺鞨族地方政權首領，確立該地區隸屬於唐王朝的重要歷史物證。

1908年4月底前，日軍駐旅順鎮守府將唐鴻臚井碑及1896年增建的用於保護唐鴻臚井碑的碑亭拆解裝船，非法運至日本。大陸相關政府部門、學者、社會團體與日本有識之士一直致力於唐鴻臚井碑回歸大陸。

上海大學黨委副書記，大陸海外文物研究中心主任，《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》主編之一段勇表示，「唐鴻臚井碑承載着與大陸國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，具有特別重大的政治、歷史、文化價值，我十年前即稱之為『頭號流失國寶』，自然也應該成為頭號追索目標」。

上海大學大陸海外文物研究中心副主任陳文平也表示，「唐鴻臚井碑顯示了國家唐代對東北地區的管轄權，是領土完整的象徵意義」。

靖國神社門前的石獅是大陸的？

2025年上映的電影《南京照相館》中日軍撬下南京的城牆磚，來源於真實情節。現實中，4塊來自南京的帶有麒麟浮雕的石材至今仍是日本「八紘一宇」塔的一部分。

而在甲午戰爭期間，遼寧海城三學寺的三尊石獅被日軍掠去，如今，兩隻仍矗立在東京靖國神社門前第一大鳥居邊。近年來，中日民間團體多次致信日本政府和靖國神社要求返還，未獲實質性回復。

陳文平表示：「靖國神社的石獅子，我們已經進行了閉環研究，是罪證確鑿的。這個項目是我主持的，已經是一個完整的鏈條，它是非法被盜運到日本獻給天皇的，天皇再賞賜給了靖國神社」。

