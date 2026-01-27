台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日將就任宏國總統，外界關注台灣與宏國復交可能性，也牽動中國大陸與宏國關係。在阿斯夫拉就職前夕，大陸駐宏都拉斯大使館曝光一則消息，指其駐宏大使于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長就職儀式期間，與阿斯夫拉有所互動。

大陸駐宏都拉斯大使館網站25日發布聲明指，大陸駐宏都拉斯大使于波25日應邀出席德古西加巴市市長塞拉亞（Juan Diego Zelaya）就職儀式。聲明稱，于波祝賀塞拉亞履新，表示中方願繼續同宏方一道，持續深化中宏地方合作，實現互利共贏，更多造福兩國人民。

聲明還特別提及，在出席就職儀式期間，于波「還與宏當選總統阿斯夫拉，三位當選副總統，以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。」

阿斯夫拉在選舉期間獲得美國總統川普力挺，且曾表示勝選後將與台灣復交，被視為立場親台，使北京態度備受矚目。

大陸外交部在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。而自宏都拉斯選委會去年12月24日發布阿斯夫拉當選總統以來，大陸官媒沒有發布大陸國家主席習近平致電祝賀的消息。

自阿斯夫拉勝選以來，大陸駐宏都拉斯大使館網站共發布了4則「使館新聞」，除了最新一篇是于波出席塞拉亞的就職儀式外，另外3則消息的發布，內文皆提及「一個中國原則」。

這3則新聞分別是「于波在宏主流媒體發表『攜手構建中拉命運共同體』的署名文章」、「于波會見宏建築工業協會主席博金」、「于波會見宏私營企業家協會主席加利亞多」。

值得注意的是，在1月12日會見宏都拉斯私營企業家協會主席時，大陸外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場。

就台宏關係發展，外交部長林佳龍22日接受電台專訪時表示，因為阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務；相信27日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。

而根據宏都拉斯媒體El Mundo報導，阿斯夫拉的就職典禮並沒有邀請任何國家元首出席，原因是撙節開支考量，出席人士將以駐宏的各國常駐大使，以及駐地設於其他國家、但獲得宏國認證的非常駐大使為主，同時也包括各國際組織的代表。