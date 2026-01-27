快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
根據大陸駐宏都拉斯大使館網站消息，大陸駐宏都拉斯大使于波（右）25日應邀出席宏國首都德古西加巴市市長塞拉亞（左）就職儀式，期間還與宏當選總統阿斯夫拉互致禮節性問候。（取自大陸駐宏都拉斯大使館網站）
根據大陸駐宏都拉斯大使館網站消息，大陸駐宏都拉斯大使于波（右）25日應邀出席宏國首都德古西加巴市市長塞拉亞（左）就職儀式，期間還與宏當選總統阿斯夫拉互致禮節性問候。（取自大陸駐宏都拉斯大使館網站）

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日將就任宏國總統，外界關注台灣與宏國復交可能性，也牽動中國大陸與宏國關係。在阿斯夫拉就職前夕，大陸駐宏都拉斯大使館曝光一則消息，指其駐宏大使于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長就職儀式期間，與阿斯夫拉有所互動。

大陸駐宏都拉斯大使館網站25日發布聲明指，大陸駐宏都拉斯大使于波25日應邀出席德古西加巴市市長塞拉亞（Juan Diego Zelaya）就職儀式。聲明稱，于波祝賀塞拉亞履新，表示中方願繼續同宏方一道，持續深化中宏地方合作，實現互利共贏，更多造福兩國人民。

聲明還特別提及，在出席就職儀式期間，于波「還與宏當選總統阿斯夫拉，三位當選副總統，以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。」

阿斯夫拉在選舉期間獲得美國總統川普力挺，且曾表示勝選後將與台灣復交，被視為立場親台，使北京態度備受矚目。

大陸外交部在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。而自宏都拉斯選委會去年12月24日發布阿斯夫拉當選總統以來，大陸官媒沒有發布大陸國家主席習近平致電祝賀的消息。

自阿斯夫拉勝選以來，大陸駐宏都拉斯大使館網站共發布了4則「使館新聞」，除了最新一篇是于波出席塞拉亞的就職儀式外，另外3則消息的發布，內文皆提及「一個中國原則」。

這3則新聞分別是「于波在宏主流媒體發表『攜手構建中拉命運共同體』的署名文章」、「于波會見宏建築工業協會主席博金」、「于波會見宏私營企業家協會主席加利亞多」。

值得注意的是，在1月12日會見宏都拉斯私營企業家協會主席時，大陸外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英亦在場。

就台宏關係發展，外交部長林佳龍22日接受電台專訪時表示，因為阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務；相信27日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。

而根據宏都拉斯媒體El Mundo報導，阿斯夫拉的就職典禮並沒有邀請任何國家元首出席，原因是撙節開支考量，出席人士將以駐宏的各國常駐大使，以及駐地設於其他國家、但獲得宏國認證的非常駐大使為主，同時也包括各國際組織的代表。

宏都拉斯首都德古西加巴市新任市長塞拉亞（圖中）25日舉行就職儀式，宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（左4）出席儀式。（取自塞拉亞fb）
宏都拉斯首都德古西加巴市新任市長塞拉亞（圖中）25日舉行就職儀式，宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（左4）出席儀式。（取自塞拉亞fb）

阿斯夫拉 宏都拉斯 外交部

延伸閱讀

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

相關新聞

菲美在黃岩島周邊聯合巡航 共軍同時段南海例行巡航

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關...

台宏復交可能？宏都拉斯新總統今就任 陸大使：已與阿斯夫拉有互動

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日將就任宏國總統，外界關注台灣與宏國復交可能性，也牽動中國大陸...

為何最後才開鍘張又俠？學者分析關鍵原因：超越習近平的界線

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者認為，由於父輩交情、有戰功等兩大原因，中共領導人習近平直到現在才整肅張又俠，...

港府政制及內地事務局長離任 自稱因前列腺癌指數上升

在港府問責官員變動的傳聞後，港府政制及內地事務局長曾國衛離任，大陸官媒說是據香港特首提議，曾國衛說是因他前列腺癌指數一直...

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日...

共軍高層清洗…張又俠、劉振立落馬 學者解析：對台短期利多

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，共軍高層清洗，軍隊作戰能力暫時弱化，對台短期利多；軍隊主管處於青黃不接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。