川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

中日關係日本首相高市早苗「台灣有事」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日美同盟將會瓦解。對此，大陸外交部27日痛批，「無論在歷史上、法律上，日本沒有任何資格對『中國台灣』置喙」，敦促日方停止在台灣問題上的操弄和妄動。

日經亞洲27日報導，高市26日在朝日電視台節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市表示，如果台海發生緊急事態，日本需要前往營救在台灣的日本和美國公民，「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對」。

據新華社報導，針對高市最新涉台表述，大陸外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上回應稱，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

高市去年11月7日在日本眾議院答辯時指，若「台灣有事」伴隨使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發日中兩國外交爭端，並持續至今。

日本 中日關係 外交部

日本進入「0貓熊時代」！上野動物園2貓熊啟程返陸

日本眾院選舉公告 12天短期決戰展開

中日聯合國又槓上！日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

中國大熊貓回國不影響日本大選

相關新聞

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐...

菲美在黃岩島周邊聯合巡航 共軍同時段南海例行巡航

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關...

觀察站／槍指揮黨？張又俠恐犯「狂傲」政治大忌落馬

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精采版本的逮張故事。但...

分析：張又俠若向美洩露核機密 下場應會類似林彪

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日...

共軍高層清洗…張又俠、劉振立落馬 學者解析：對台短期利多

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，共軍高層清洗，軍隊作戰能力暫時弱化，對台短期利多；軍隊主管處於青黃不接...

