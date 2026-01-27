快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

聽新聞
0:00 / 0:00

英國首相8年來首次訪問 大陸外交部：施凱爾28至31日訪陸

中央社／ 台北27日電
中國外交部今天下午以不具名發言人名義宣布，英國首相施凱爾（圖）將於28至31日對中國進行正式訪問。歐新社
中國外交部今天下午以不具名發言人名義宣布，英國首相施凱爾（圖）將於28至31日對中國進行正式訪問。歐新社

中國外交部今天下午以不具名發言人名義宣布，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於28至31日對中國進行正式訪問。這是英國首相8年來首次訪問中國。

路透社稍早報導，施凱爾的行程將先在北京與中國國家主席習近平會晤，隨後轉往上海，再短暫訪問日本。而隨同施凱爾訪中包括數十名英企高層主管及2名內閣部長。

報導提到，施凱爾盼望藉由此行修補英國與中國的關係，並降低對美國的依賴。英國長期作為美國最親密的盟友，但近期兩國因格陵蘭風波而關係緊張。

倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示，施凱爾此行重點之一將在於「雙方如何看待美國及川普目前的行為與政策姿態」。當前局勢的一大弔詭之處在於，在AI、公共衛生與環境等部分全球議題上，倫敦與北京的立場，可能反而比與華府更為接近。

自2024年當選以來，施凱爾已將重啟對中關係列為施政重點之一。先前在歷屆英國政府任內，英中關係因多項爭議而惡化，包括北京強力打壓英國前殖民地香港的民主抗爭，以及涉及多起間諜活動與網路攻擊的指控。

英國政府日前批准中國在倫敦市中心興建具爭議性的大型使館計畫後，施凱爾展開訪中之行。此前一些政界人士反對該計劃，認為新大使館將使中國更容易進行間諜活動。

施凱爾 英國

延伸閱讀

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

8年來首次！英國首相施凱爾今晚啟程訪陸將會習近平

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

相關新聞

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐...

菲美在黃岩島周邊聯合巡航 共軍同時段南海例行巡航

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關...

觀察站／槍指揮黨？張又俠恐犯「狂傲」政治大忌落馬

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精采版本的逮張故事。但...

分析：張又俠若向美洩露核機密 下場應會類似林彪

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日...

共軍高層清洗…張又俠、劉振立落馬 學者解析：對台短期利多

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，共軍高層清洗，軍隊作戰能力暫時弱化，對台短期利多；軍隊主管處於青黃不接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。