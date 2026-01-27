快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

聽新聞
0:00 / 0:00

菲美在黃岩島周邊聯合巡航 共軍同時段南海例行巡航

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
菲律賓與美國本周在具有主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。（路透）
菲律賓與美國本周在具有主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。（路透）

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關行動攪亂南海局勢，破壞地區和平與穩定，並稱南部戰區海軍同時段在南海海域進行了例行巡航。

路透報導，菲律賓軍方27日發表聲明指出，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部25日至26日在斯卡伯勒淺灘（大陸稱黃岩島，我稱民主礁）周邊部署空中和海上力量，舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。聲明稱，此次行動順利進行，增強了盟軍之間的協調能力、戰術水平和相互理解。

這是菲、美今年首次MCA巡航，也是雙方自2023年11月啟動此機制以來的第11次。據報導，菲律賓軍方派出飛彈巡防艦魯納號（BRP Antonio Luna）、FA-50輕型戰機、A-29B超級巨嘴鳥攻擊機、AW-109反潛直升機；菲律賓海岸防衛隊也出動近海巡邏艦席蘭號（BRP GabrielaSilang）。美軍印太司令部則出動伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）和一架MH-60R海鷹直升機。

菲律賓軍方表示，雙方部隊進行的聯合巡航科目包括：定點海上補給、行進中海上補給、水面作戰演練、夜間編隊航行、攝影演習以及通過操演等。

面對菲美聯合巡航，解放軍南部戰區27日以發言人田軍里空軍大校名義表示，1月25日至26日，南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航，這段時間與菲美相關行動重疊。

田軍里並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。他強調，戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

就在菲美聯合巡航前夕，一艘載有21名菲律賓船員的新加坡籍貨船22日在黃岩島附近傾覆，大陸海警投入搜救，並在25日向菲律賓移交多名獲救的菲籍船員。菲方雖公開感謝中方迅速、專業的搜救行動，但也指事發區域屬菲律賓的專屬經濟區，並指大陸海警應停止恐嚇菲方船隻。

上周，田軍里20日晚間還曾披露，菲律賓1架公務機20日「未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空」，南部戰區組織海空兵力，依法依規警告驅離。顯示中菲在黃岩島角力不斷。

菲律賓 黃岩島 南海

延伸閱讀

貨輪在黃岩島海域翻覆 中救援17船員移交菲律賓

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

影／載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝

貨船在爭議水域遇險 中國海警救起17名菲律賓船員

相關新聞

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐...

菲美在黃岩島周邊聯合巡航 共軍同時段南海例行巡航

在中菲南海衝突頻發之際，菲律賓與美國本周在存在主權爭議的黃岩島海域，完成今年首次聯合巡航，解放軍南部戰區27日批評，相關...

觀察站／槍指揮黨？張又俠恐犯「狂傲」政治大忌落馬

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精采版本的逮張故事。但...

分析：張又俠若向美洩露核機密 下場應會類似林彪

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日...

共軍高層清洗…張又俠、劉振立落馬 學者解析：對台短期利多

中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，共軍高層清洗，軍隊作戰能力暫時弱化，對台短期利多；軍隊主管處於青黃不接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。