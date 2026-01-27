日本進入「0貓熊時代」！上野動物園2貓熊啟程返陸

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
當地時間1月27日，裝載大陸租借給日本的龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」的卡車，從東京上野動物園出發前往機場，正式踏上回國之路，在此之後，日本將進入「零貓熊時代」。（央視新聞）
中日外交僵局之際，當地時間1月27日，裝載大陸租借給日本的龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」的卡車，從東京上野動物園出發前往機場，正式踏上回國之路。在此之後，日本將自1972年迎來大貓熊以來，首次出現「零貓熊時代」。日媒指，失去這一象徵性動物將給動物園的營運蒙上陰影，且鑑於中日關係惡化，新的貓熊租借前景難料，日本未來恐出現繁殖技術斷層。

央視報導，根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月。此前，東京都方面與中方就具體日期進行了協商，決定將返還時間提前約一個月。在1月25日最後參觀日，僅開放4400個預約名額，而登記人數多達24.6倍。

均為4歲的雄性「曉曉」和雌性「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還大陸的大貓熊「比力」和「仙女」的子女。牠們的姐姐「香香」已於2023年2月返回大陸。據「四川在線」報導，「比力」「仙女」和「香香」均生活在中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，至於「曉曉」「蕾蕾」的最終安置地，大熊貓保護研究中心尚未公開。

日本共同社指出，對東京上野動物園而言，大貓熊不僅是園區的象徵，在喚起公眾對其他動物及自然環境的關注方面也扮演了重要角色。不過，失去這一象徵性動物將給動物園的運營蒙上陰影。2008至2011年園區因為「無貓熊時期」，客流量曾下滑，此次的影響恐怕也難以避免。

另一方面，如何在無個體在園的情況下傳承繁殖技術成為課題。報導指，日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言及眾院解散使得政治局勢瞬息萬變，新的大貓熊赴日前景不明朗。若長期缺位的狀況延續到飼養員新舊更替，技術傳承恐將難以為繼。

動物園 貓熊 日本

