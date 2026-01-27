中國2026年全國「兩會」 3月4日登場

中國官媒央視報導，中國全國人大、政協「兩會」將分別在3月5日和4日在北京登場，會議採訪以現場方式為主，記者採訪報名截止日期為2月3日。

第14屆中國全國人民代表大會第四次會議和政協第14屆全國委員會第四次會議，將分別於2026年3月5日和3月4日在北京開幕。全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳今天宣布，歡迎中外記者屆時參加採訪。

每年的中國全國兩會是觀察政治、經濟與外交政策走向的窗口。總理李強按照慣例將做政府工作報告，2026年的經濟成長目標與赤字率等數字受到關注。

在美國總統川普執政下，中美關係、關稅戰及科技戰的未來政策動向也都成觀察重點。

台灣記者欲採訪「兩會」須向國務院台灣事務辦公室提出申請。記者報名截止日期為2月3日。

全國「兩會」會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。新聞中心將於2月27日正式開展工作。