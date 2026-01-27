快訊

被免去香港政制及內地事務局長 曾國衛：因前列腺癌決定請辭

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院27日決定免去香港政制及內地事務局局長曾國衛（圖左2）的職務，曾國衛表示，自己是因健康因素，在去年12月完成立法會選舉任務後，決定請辭。圖為2025年12月香港舉行第八屆立法會選舉。（中通社）
大陸國務院27日決定免去香港政制及內地事務局局長曾國衛的職務。他剛負責去年12月的香港立法會選舉，以超越上屆的31.9%投票率獲得國務院港澳辦大力讚賞。曾國衛27日出面回應指，在高強度工作中，身體出現狀況，其前列腺癌指數上升；與家人討論後，在完成立法會選舉任務後，決定請辭。

新華社27日上午報導，依照「香港基本法」的有關規定，根據香港特首李家超的建議，大陸國務院2026年1月27日決定：免去曾國衛的香港政制及內地事務局局長職務。這一局處負責統籌香港與中國大陸的聯繫與合作，同時也負責安排立法會換屆選舉的工作。

香港電台報導，李家超27日上午出席行政會議前，陪同曾國衛現身會見傳媒。李家超表示，曾國衛早前向他提出因健康理由，希望辭去局長一職，經與他詳細討論，了解情況後，按「基本法」規定向中央政府作出建議。他並表示，現時要物色適當人選接任局長要花功夫，但他會努力。

曾國衛是在2020年4月獲任命為第五屆港府政制及內地事務局局長，並在2022年7月1日再獲李家超任命為政制及內地事務局局長。

曾國衛表示，自獲任命為局長，多年以來一直盡心盡力做好工作，為香港和市民服務，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了不同檢查，包括超聲波、磁力共振、刺穿手術等，亦有按時服藥，但情況無甚改善。經與家人和醫生商量後，認為目前最好的處理方法是放低工作、減少壓力，調理好身體，因此在完成立法會選舉任務後，最終決定請辭。

曾國衛感謝中央、港府和特首多年來的信任、支持和指導，亦感謝社會各界支持和配合，表示日後如有機會，他仍希望在不同崗位或範疇為社會作出貢獻。

近期香港政局人事風聲不斷，未來是否有更多官員離任？李家超回應指，坊間不時對於政府運作或內部事務都有很多揣測，他強調有關揣測都不正確，沒有計畫再對司局長人選有任何變動。

香港特首 李家超 立法會

