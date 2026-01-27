8年來首次！英國首相施凱爾今晚啟程訪陸將會習近平

英國首相施凱爾的發言人26日證實，施凱爾將於27日晚些時候啟程前往中國大陸和日本。這將是自2018年以來，英國首相首次訪問中國。施凱爾26日接受彭博採訪表示，英國不必在美國和中國之間作出選擇，他在與大陸國家主席習近平會晤時，不會激怒美國總統川普或損害英美關係，他並宣稱此行將為英國企業帶來「重大機遇」。

據施凱爾的發言人發布，施凱爾即將訪問中國大陸和日本，行程涉及一系列議題，包括但不限於貿易和投資，但未進一步透露更多細節。此行的官宣距離英國政府批准大陸在倫敦市中心興建一座備受爭議的超級大使館計畫還不到一周。

訪問大陸前夕，施凱爾26日接受彭博採訪時否認他是在以犧牲英國與最親密盟友關係為代價來強化與中國的聯繫。他說，自己經常被要求在國家之間作出選擇，但自己不會這麼做。

施凱爾堅稱，英國可以在不激怒美國總統川普，也不損害英美關係的情況下，與大陸國家主席習近平會面，並否認其對待中美兩國的方式需要作出取捨。他還明確表示不打算發出與加拿大總理卡尼類似的訊號，卡尼本月早前率團訪問大陸，再度引發川普的關稅威脅。

施凱爾表示，英國與美國在商業、安全和防務領域保持著極為緊密的關係，並將繼續維護這種關係，「同樣，如果無視大陸這個世界第二大經濟體，以及其中蘊含的商業機會，那並不明智。」

這次備受關注的訪陸行，被視為工黨兌現競選期間「重啟對中關係」承諾的重要一步。近年來，英中關係因香港問題、新冠疫情以及間諜指控等議題持續緊張。過去數月，施凱爾政府嘗試為雙邊關係降溫，包括上周批准北京在倫敦建設新大使館。

報導指出，在此背景下，施凱爾刻意淡化了英中雙方在國家安全和人權領域的分歧，包括北京以「串謀勾結外國勢力」等罪名關押英國公民、壹傳媒創辦人黎智英一事。施凱爾稱，他在與包括習近平在內的大陸領導人會晤時，將提出這些關切，但強調此行將更優先聚焦經濟合作。

據報導，施凱爾此次訪問大陸將率領約60名來自企業、大學和文化機構的代表隨行，預計造訪北京和上海。他說，隨行代表團「都清楚其中蘊含的機遇」，但稱這並不意味著在國家安全問題上讓步。

路透此前報導，施凱爾訪問北京期間，中英兩國將重啟「黃金時代」時期創立的「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話，大陸總理李強將出席，屆時多家企業代表將參與。

港媒「香港01」引述消息人士稱，施凱爾將於29日起訪問大陸3天，造訪北京、上海兩地。日本共同社21日報導，施凱爾在結束訪陸後，擬於31日對日本首次訪問。