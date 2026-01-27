陸於聯合國再批高市早苗：謬論粗暴干涉中國內政

中國常駐聯合國代表傅聰當地時間26日在聯合國安理會公開辯論會發言時，再度嚴詞批判日本首相高市早苗去年11月涉台言論是「粗暴干涉中國內政」，他敦促日方正視歷史，反思糾錯，以實際行動給國際社會一個負責任的交代。

據中國常駐聯合國代表團官網新聞稿，傅聰表示，第二次世界大戰勝利捍衛了人類文明底線，也催生了現行國際法體系。80年前，遠東國際軍事法庭對日本戰犯進行審判，嚴懲了一批雙手沾滿受害國人民鮮血的罪魁禍首，伸張了國際正義，維護了人類尊嚴，也對任何復辟軍國主義、再行侵略擴張不法企圖作出強力警示。

傅聰說，「然而，近來日本首相高市早苗逆歷史潮流而動，公然將中國台灣與日本『存亡危機事態』相關聯，發出了可能武力介入台灣問題的錯誤信號，並拒不撤回自身錯誤言論。」

傅聰稱，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭的勝利成果，是二戰後國際秩序的重要組成部分，這一鐵的事實已從歷史上、政治上、法理上得到牢牢鎖定。

他強調，高市謬論粗暴干涉中國內政，背棄日本作為戰敗國必須履行的國際義務，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序，嚴重違反以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國敦促日方正視歷史，反思糾錯，以實際行動給國際社會一個負責任的交代。

此外，傅聰在發言時還提及，當前單邊主義沈渣泛起，強權政治甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，國際法治遭受嚴重衝擊。他呼籲要堅決捍衛聯合國憲章宗旨和原則，要堅定維護國際法治的權威，要秉持共商共建共享原則，要支持聯合國發揮核心作用。

他表示，中國是國際法治的堅定維護者，已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織，參加了600多項國際公約及修正案，善意履行條約義務，切實兌現國際承諾。中方將同各國一道，積極推動構建人類命運共同體，為加強國際法治、促進世界和平與發展作出新的貢獻。