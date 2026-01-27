快訊

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸於聯合國再批高市早苗：謬論粗暴干涉中國內政

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰26日在聯合國安理會公開辯論會發言時，再度嚴詞批判日本首相高市早苗去年11月涉台言論。圖為傅聰早前資料照。（路透）
中國常駐聯合國代表傅聰26日在聯合國安理會公開辯論會發言時，再度嚴詞批判日本首相高市早苗去年11月涉台言論。圖為傅聰早前資料照。（路透）

中國常駐聯合國代表傅聰當地時間26日在聯合國安理會公開辯論會發言時，再度嚴詞批判日本首相高市早苗去年11月涉台言論是「粗暴干涉中國內政」，他敦促日方正視歷史，反思糾錯，以實際行動給國際社會一個負責任的交代。

據中國常駐聯合國代表團官網新聞稿，傅聰表示，第二次世界大戰勝利捍衛了人類文明底線，也催生了現行國際法體系。80年前，遠東國際軍事法庭對日本戰犯進行審判，嚴懲了一批雙手沾滿受害國人民鮮血的罪魁禍首，伸張了國際正義，維護了人類尊嚴，也對任何復辟軍國主義、再行侵略擴張不法企圖作出強力警示。

傅聰說，「然而，近來日本首相高市早苗逆歷史潮流而動，公然將中國台灣與日本『存亡危機事態』相關聯，發出了可能武力介入台灣問題的錯誤信號，並拒不撤回自身錯誤言論。」

傅聰稱，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭的勝利成果，是二戰後國際秩序的重要組成部分，這一鐵的事實已從歷史上、政治上、法理上得到牢牢鎖定。

他強調，高市謬論粗暴干涉中國內政，背棄日本作為戰敗國必須履行的國際義務，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序，嚴重違反以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國敦促日方正視歷史，反思糾錯，以實際行動給國際社會一個負責任的交代。

此外，傅聰在發言時還提及，當前單邊主義沈渣泛起，強權政治甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，國際法治遭受嚴重衝擊。他呼籲要堅決捍衛聯合國憲章宗旨和原則，要堅定維護國際法治的權威，要秉持共商共建共享原則，要支持聯合國發揮核心作用。

他表示，中國是國際法治的堅定維護者，已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織，參加了600多項國際公約及修正案，善意履行條約義務，切實兌現國際承諾。中方將同各國一道，積極推動構建人類命運共同體，為加強國際法治、促進世界和平與發展作出新的貢獻。

國際法 聯合國 日本

延伸閱讀

中國大熊貓回國不影響日本大選

高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日

相關新聞

觀察站／張又俠落馬 犯下「狂傲」政治大忌

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精彩版本的逮張故事。但...

8年來首次！英國首相施凱爾今晚啟程訪陸將會習近平

英國首相施凱爾的發言人26日證實，施凱爾將於27日晚些時候啟程前往中國大陸和日本。這將是自2018年以來，英國首相首次訪...

美媒爆料 張又俠洩露陸核機密給美國

中共中央政治局委員兼中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報廿五日獨家報導，他被控洩露中國大陸核武機密給美國，並在共軍人事升...

陸持續抵制赴日旅遊 2月已有49條中日航線取消全部航班

被稱為中國大陸「史上最長春節」下個月即將到來，但飛航資訊系統《航班管家數》的據顯示，截至1月26日，2月已有49條中日航...

張又俠洩陸核機密？專家駁：若洩密 處置將類似林彪下場

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

哈佛教授艾利森預期：川普任內 美中將有第4公報

美國總統川普預計四月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報再受關注。美國哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將出現中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。