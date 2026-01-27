陸持續抵制赴日旅遊 2月已有49條中日航線取消全部航班

被稱為中國大陸「史上最長春節」下個月即將到來，但飛航資訊系統《航班管家數》的據顯示，截至1月26日，2月已有49條中日航線取消全部航班。大陸外交部與中國駐日本大使館26日也再度提醒中國公民，春節期間避免前往日本。

據杭州日報報導，1月，中國大陸赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。

大陸今年春節假期從2月15日至2月23日，共9天，號稱「史上最長春節」。還有網友表示，在法定假期後，只要再請假5天（2月24日至28日），就可以連放15天。

面對即將到來的「史上最長春節」，旅遊業者無不卯足全力迎接潛在的龐大商機。不過大陸外交部和中國駐日本使領館26日再度發出通知，以近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震，造成人受傷等理由，提醒中國公民春節期間應避免前往日本。

新京報則指出，1月26日，國航、東航、南航、廈航、山航等大陸航空公司陸續更新關於日本相關航線客票特殊處理的通告。公告指出，2026年10月24日（含）前出行的涉及日本進、出港（含經停）航班免費退改。

新京報表示，2026年3月29日至2026年10月24日為2026/27夏秋航季。上述公告意味著，日本航線免費退改簽政策延長至2026年夏秋航季。

在大陸官方刻意抵制赴日旅遊下，日本政府觀光局21日公布的報告顯示，2025年12月，中國訪日遊客數量為33.04萬人次，比前一年同期大幅下降45.3%。

日本共同社報導，日本百貨店協會23日發布消息稱，2025年12月日本全國百貨店的中國遊客來店人數和免稅商品銷售額均較前一年同期減少了約4成。報導指出，中國政府提醒公民避免赴日的措施產生了影響。整體免稅銷售額隨之下降17.1%。2025年全年免稅銷售額也受到波及，下降12.7%，為四年來首次低於上年。

日本百貨店協會負責人就中國遊客動向表示，「短期內形勢仍將嚴峻」，並對作為繁忙期的2月春節表示擔憂。

陸籍航空公司將日本進、出港（含經停）航班免費退改措施延長至2026年夏秋航季，恐顯示北京當局對日本的旅遊抵制至少會持續至今年10月底。