共軍清洗加速犯台？ 顧立雄不臆測「強化自衛」

中共中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉將使台海更緊張或趨於和緩，各界有截然相反的推測。國防部長顧立雄昨不願正面回答此問題，只強調會持續掌握中共可能企圖，並強化自衛力量。

顧立雄昨到立院外交及國防委員會備詢，會前回答媒體稱，基於中共從來不放棄武力犯台，我方重視的是利用聯合情監偵手段，並與友盟國家交換情資，以掌握各種徵候，判斷中共可能企圖，不斷強化自我防衛力量，因應任何可能突發狀況。

記者追問，是否認為共軍高層異動可能加速中共決定犯台？顧立雄回答，不是單看哪一個高層異動就推斷，要全面掌握對方的軍事面跟非軍事面，依據這些徵候所反映的可能企圖跟行動，加以綜合判斷。

民進黨立委王定宇質詢表示，中央軍委會成員幾乎「清洗」一空，顯示中國領導人習近平控制力空前，決策機制單一化，剩下的都是馬屁派，此時軍中沒人敢倡議與西方建立緩衝機制；如同大腦受損但肌肉依然強大的巨人，行事作為可能更危險，局勢緊張可能升高。參謀本部情報次長謝日升中將回答，中共對台威脅，不會因其高層異動而影響。顧立雄補充，所以我方不敢絲毫鬆懈。

另一位國民黨立委私下指出，中央軍委會的高層大量被拔官，短時間內的共軍對台軍事動作，東部戰區將承擔更重要角色；爆發侵台戰的可能性會減小，但恫嚇與示威的動作可能變多。