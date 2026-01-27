聽新聞
0:00 / 0:00

美媒爆料 張又俠洩露陸核機密給美國

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
華爾街日報關於張又俠向美國洩露核武器的核心技術數據說法，普遍受到質疑。圖為2024年8月29日，張又俠在北京八一大樓會見時任白宮國安顧問蘇利文。當時蘇利文訪中國特別指名要見張又俠曾引發外界好奇。路透
華爾街日報關於張又俠向美國洩露核武器的核心技術數據說法，普遍受到質疑。圖為2024年8月29日，張又俠在北京八一大樓會見時任白宮國安顧問蘇利文。當時蘇利文訪中國特別指名要見張又俠曾引發外界好奇。路透

中共中央政治局委員兼中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報廿五日獨家報導，他被控洩露中國大陸核武機密給美國，並在共軍人事升遷過程中收賄，其中涉及大陸前國防部長李尚福。

消息人士指稱，共軍最高階軍官廿四日上午參加一場閉門簡報，提及某些高階將領洩露核武器計畫情資給美方，並在執行公務時收賄，包括拔擢李尚福出任防長。

簡報後不久，大陸國防部就發布張又俠落馬被查的聲明。他原被視為共軍中，獲習近平高度信任的盟友；李尚福在二○二三年落馬被查後就未公開露面，且被解職。對該簡報知情的人士指稱，張是因「搞政治小圈子」而被調查。

張又俠掌管軍事硬體研發和採購單位的業務。消息人士說，他被控涉及從龐大預算的採購制度中收賄，作為暗中協助晉任的交換條件。

消息人士還說，該簡報最令人震驚的指控，是張又俠將大陸核武的核心技術資料數據外洩美國，指控張又俠犯行的證據來自中國核工業集團前總經理顧軍。大陸當局上周宣布，顧軍因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。主管官員說，對顧軍的調查案已與張又俠上述核武洩密案掛鉤。

知情人士表示，當局追查顧軍案時發現張又俠涉及危害大陸核武計畫安全的「案外案」，但該簡報未多作詳述。大陸當局十九日才對外證實調查顧軍。

對此，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇聲明，決定調查張又俠，凸顯中共領導高層在反腐鬥爭中，保持「全面且零容忍的態度」。

美國中情局（ＣＩＡ）前分析師、顧問公司「中國策略集團」總裁張克斯認為，拔張又俠的大動作在共軍史上前所未見，代表高層被「團滅」。

核武 共軍 國防部 收賄

延伸閱讀

中共軍隊高層張又俠落馬…國防部回應「不可輕敵」 藍委認同謹慎看待

張又俠落馬 吳國光：不排除中共發動對台局部戰爭

張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

張又俠向美國洩露核武機密？ 專家：當小說看看就好

相關新聞

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵...

「上將層級全軍覆沒」 學者：解放軍建軍來最大敗戰

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，解放...

共軍清洗加速犯台？ 顧立雄不臆測「強化自衛」

中共中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉將使台海更緊張或趨於和緩，各界有截然相反的推測。國防部長顧立...

張又俠洩密大陸核機密？ 專家反駁處置將類似林彪下場

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

美媒爆料 張又俠洩露陸核機密給美國

中共中央政治局委員兼中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報廿五日獨家報導，他被控洩露中國大陸核武機密給美國，並在共軍人事升...

觀察站／張又俠落馬 犯下「狂傲」政治大忌

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精彩版本的逮張故事。但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。