美媒爆料 張又俠洩露陸核機密給美國

中共中央政治局委員兼中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報廿五日獨家報導，他被控洩露中國大陸核武機密給美國，並在共軍人事升遷過程中收賄，其中涉及大陸前國防部長李尚福。

消息人士指稱，共軍最高階軍官廿四日上午參加一場閉門簡報，提及某些高階將領洩露核武器計畫情資給美方，並在執行公務時收賄，包括拔擢李尚福出任防長。

簡報後不久，大陸國防部就發布張又俠落馬被查的聲明。他原被視為共軍中，獲習近平高度信任的盟友；李尚福在二○二三年落馬被查後就未公開露面，且被解職。對該簡報知情的人士指稱，張是因「搞政治小圈子」而被調查。

張又俠掌管軍事硬體研發和採購單位的業務。消息人士說，他被控涉及從龐大預算的採購制度中收賄，作為暗中協助晉任的交換條件。

消息人士還說，該簡報最令人震驚的指控，是張又俠將大陸核武的核心技術資料數據外洩美國，指控張又俠犯行的證據來自中國核工業集團前總經理顧軍。大陸當局上周宣布，顧軍因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。主管官員說，對顧軍的調查案已與張又俠上述核武洩密案掛鉤。

知情人士表示，當局追查顧軍案時發現張又俠涉及危害大陸核武計畫安全的「案外案」，但該簡報未多作詳述。大陸當局十九日才對外證實調查顧軍。

對此，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇聲明，決定調查張又俠，凸顯中共領導高層在反腐鬥爭中，保持「全面且零容忍的態度」。

美國中情局（ＣＩＡ）前分析師、顧問公司「中國策略集團」總裁張克斯認為，拔張又俠的大動作在共軍史上前所未見，代表高層被「團滅」。