觀察站／張又俠落馬 犯下「狂傲」政治大忌

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精彩版本的逮張故事。但有消息說，張又俠的問題主要是犯下政治大忌，其抓捕過程平淡無奇。

五個版本 間諜說兵變說

先看各路有關張又俠案情及逮張故事。首先是跟美國扯上關係，有說張是美國間諜、向美洩露了中國核機密說法。有消息說這一故事的主要情節，來自一個傳來傳去的網上帖子，有人查證說相信最初內容來自一位李姓高級將領的女兒，但多數人認定只是逞口舌痛快，難以令人信服。

第二種說法是張劉圖兵變奪權說，有的版本還列出張的舊部番號，以及謀變的主要想法。研究中共軍史者說，自一九八九年後，中共軍隊的調動已嚴格到連排級的調動也要由中央軍委下令，還必須是中央軍委主席的手令。近年軍隊管束更嚴，動用武器彈藥要層層報批，兵想拿槍都拿不出門又如何兵變。

三是說張又俠被抓，有另一軍委副主席張升民策應、蔡奇率特勤局抓捕等說法。但這也與中共和軍隊管理體制有出入。張又俠作為中央政治局委員，保衛人員是由中央警衛局派出，要動他會由中央警衛局動手而不能用外圍的公安部特勤局。至於劉振立，其中央軍委委員在軍內高於戰區正職，但在中共黨內低於副國級，未列入「黨和國家領導人」，抓他只需軍紀委辦案小組或軍紀委保衛局。

四是有說是去年底張又俠已被控制，今次只是由控制地點帶到正式審查點。這也不可信，因去年十二月卅一日全國政協新年茶話會，張又俠有出席，座位與往年同。五是說抓張劉二人是中央政治局七人，加上張升民和現任軍紀委書記會議作的決定。會後即執行抓捕，時間大約是一月十九日。這說法疑點是在作此決定前，因何不准張劉出席軍委紀委擴大會，既不合常規又有打草驚蛇之嫌。

張又俠問題 習早看在眼裡

這些版本外，有另一個較平淡無奇版本，說張又俠的問題，習近平早就看在眼裡，但有一個爆發點，是一月八日中央政治局常委會，該會傳給外界的是國務院等四大中共黨組向政治局常委會匯報工作，但會議重點卻是習近平有個講話。有消息說這個講話內容與今年中共中央的政治、經濟、軍事等核心要務有關，可稱為中央最新決策，與一個「變」字有關。

習近平講話精要已在黨政軍較高層級傳達，相信本來也應在軍委和戰區層級傳達，同時據之作出軍隊工作方針、任務等決定，以中央軍委貫徹執行。有軍事分析者說，在辦了何衛東、苗華後，張又俠尾大不掉，認為全軍上下都是他的人，軍委主席離不了他，大有「槍指揮黨」的狂傲。於是在一定場合爆發某種層面的衝突，加上埋了數年的芥蒂，引出最後難以扭轉的後果。

所以張的罪行主要是「五個嚴重」，即嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎。

本周起共軍兩個政治活動

印證這一說法的，是辦了張劉之後，本周起中共軍隊全面開展兩個政治活動，一是政治建軍活動，這是由中共二十大決定下來的；二是政治整訓，這是由二十屆四中全會決定的，也是張劉沒有認真推動的。