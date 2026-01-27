聽新聞
中日緊繃 陸外交部籲民眾春節避免赴日
中日關係僵局持續，大陸外交部昨日發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。中方還稱，近期日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震等，大陸公民在日本面臨「嚴重安全威脅」。
據大陸外交部領事司官方微信號發布，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，日本政府已就後續地震發出警告。大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅。
大陸外交部領事司表示，農曆春節臨近，大陸外交部和駐日使領館提醒公民近期避免前往日本，提醒已在日公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。
去年中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」惡化以來，大陸外交部已多次示警民眾赴日風險，提醒大陸公民避免前往日本。
據觀察者網，大陸國航、東航、南航、山航、川航、廈航等航司昨日陸續發布通知稱，於一月廿六日前出票，航班起飛日期在今年三月廿九日（含）至今年十月廿四日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。
