聽新聞
0:00 / 0:00

中日緊繃 陸外交部籲民眾春節避免赴日

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中日關係僵局持續，大陸外交部26日發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。圖為遊客在日本東京淺草寺附近遊覽。新華社
中日關係僵局持續，大陸外交部26日發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。圖為遊客在日本東京淺草寺附近遊覽。新華社

中日關係僵局持續，大陸外交部昨日發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。中方還稱，近期日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震等，大陸公民在日本面臨「嚴重安全威脅」。

據大陸外交部領事司官方微信號發布，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，日本政府已就後續地震發出警告。大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅。

大陸外交部領事司表示，農曆春節臨近，大陸外交部和駐日使領館提醒公民近期避免前往日本，提醒已在日公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

去年中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」惡化以來，大陸外交部已多次示警民眾赴日風險，提醒大陸公民避免前往日本。

據觀察者網，大陸國航、東航、南航、山航、川航、廈航等航司昨日陸續發布通知稱，於一月廿六日前出票，航班起飛日期在今年三月廿九日（含）至今年十月廿四日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。

中日關係 高市早苗 台灣有事 春節 日本

延伸閱讀

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日

立委關切美日債券風險升溫 楊金龍：外匯存底債券部位將動態調整

高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

相關新聞

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵...

「上將層級全軍覆沒」 學者：解放軍建軍來最大敗戰

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，解放...

共軍清洗加速犯台？ 顧立雄不臆測「強化自衛」

中共中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立落馬，此舉將使台海更緊張或趨於和緩，各界有截然相反的推測。國防部長顧立...

張又俠洩密大陸核機密？ 專家反駁處置將類似林彪下場

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評...

美媒爆料 張又俠洩露陸核機密給美國

中共中央政治局委員兼中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報廿五日獨家報導，他被控洩露中國大陸核武機密給美國，並在共軍人事升...

觀察站／張又俠落馬 犯下「狂傲」政治大忌

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精彩版本的逮張故事。但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。