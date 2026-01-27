聽新聞
「海基會大門敞開」 羅文嘉：不放棄與對岸溝通

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
海基會秘書長羅文嘉（右）26日接受電台節目「POP撞新聞」專訪。圖／截自POP Radio YT
海基會秘書長羅文嘉（右）26日接受電台節目「POP撞新聞」專訪。圖／截自POP Radio YT

賴政府任內的第三位海基會董事長蘇嘉全已在廿三日上任，對於未來兩岸兩會互動走向會否不同，海基會秘書長羅文嘉昨日接受電台專訪表示，兩岸屬於總統職權，「總統都一樣是賴總統，這部分大概就是維持政策一致性」。他並重申不會接受九二共識，喊話在不設任何前提下，雙方展開事務協商與往來。

海基會與大陸海協會聯繫機制已中斷逾十年，針對蘇嘉全上任後的兩岸路線、會否積極與對岸交流，羅文嘉昨在電台節目「ＰＯＰ撞新聞」中表示，將維持賴總統兩岸政策一致性，而執行的技術上有伸縮空間，每一位董事長有不同的風格，要等時間再來看。他並指，海基會設立之初就是希望做兩岸之間的各種對話跟交流，「如果有機會（與對岸）溝通，我們不放棄」。

蘇嘉全就任前，大陸國台辦重申，只有承認「體現一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟。羅文嘉昨再度表明拒絕接受九二共識，表示對岸的九二共識不等同國民黨的九二共識，裡面「沒有中華民國，沒有台灣」。

羅文嘉早前提出，主權與民主是推動兩岸對話的原則。他昨說明，兩岸需要談的時候，執行上「有些事情可以暫時擱置爭議」，如果對岸堅持台灣只是中華人民共和國的一部分，這就不對等，雙方應有對等尊嚴。他並就對岸提出兩岸「同文同種」的說法指，兩岸的問題不在民族，而在民主。

羅文嘉表示，海基會的大門永遠為中國大陸的朋友敞開，希望在不設前提下，雙方展開任何事務的協商跟往來，並強調「不設任何前提已經是我方最大的誠意、最大的善意」，表示我方尊重雙方的不同。

九二共識 羅文嘉 海基會 兩岸 兩岸政策

