快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇林連任後再與習近平通話 強調「共同反對霸權主義」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共總書記習近平26日下午與越共總書記蘇林通電話。圖為習近平（左）2025年4月訪問越南河內，與蘇林（右）會談。（法新社）
中共總書記習近平26日下午與越共總書記蘇林通電話。圖為習近平（左）2025年4月訪問越南河內，與蘇林（右）會談。（法新社）

越南共產黨總書記蘇林23日當選連任，中共總書記習近平繼當日致電祝賀後，26日下午再與蘇林通電話。新華社報導，習近平在通話中表示，要用好高層會晤，加強發展戰略對接，共同邁向社會主義現代化，並共同反對霸權主義和陣營對抗。蘇林則說，越南堅持「一中政策」，支持一帶一路倡議，願與中方促進外交國防和公安協作。

據報導，習近平在通話中祝賀越共十四大成功舉行和蘇林連任越共總書記。習近平強調，中越必須堅定信念、守正創新，防範化解各類風險挑戰，共同捍衛社會主義事業，永保兩國關係的政治本色。雙方要繼續加強治黨治國經驗交流互鑒，用好高層會晤、理論研討、幹部培訓等機制，不斷提高「黨的執政水平和國家治理能力」。

習近平還說，雙方要加強發展戰略對接，深化高水平互利合作，共同邁向社會主義現代化。雙方要加強在國際和地區事務中的協調配合，共同反對霸權主義和陣營對抗，攜手推動構建人類命運共同體。

值得一提的是，美國總統川普日前宣布，設立為了加薩戰後治理與重建「和平理事會」，越共總書記蘇林在接到川普邀請後，幾乎旋即答應成為創始成員國，且強調繼續加強與美合作。大陸外交部則證實大陸已獲邀，但未言明是否接受邀請。

據報導引述，蘇林表示願與中方不斷深化社會主義鄰邦之間的友好合作。越南將堅持「一個中國政策」，繼續支持習近平提出的人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議以及四大全球倡議（全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議）。

蘇林表示，願與中方加強政治互信，促進外交國防和公安協作，深化各領域務實合作，培育兩國人民友好感情，在複雜多變的國際形勢下加強協調，提倡多邊主義，反對保護主義，推動構建越中命運共同體。

報導表示，習近平和蘇林並互致新春問候，祝福兩國人民幸福安康。

蘇林 習近平 越南 川普 一帶一路 一中政策

延伸閱讀

張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

傳北京「技術性推遲」國共論壇？蕭旭岑斥亂編故事

美媒爆料張又俠落馬內幕！涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

相關新聞

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵...

蘇林連任後再與習近平通話 強調「共同反對霸權主義」

越南共產黨總書記蘇林23日當選連任，中共總書記習近平繼當日致電祝賀後，26日下午再與蘇林通電話。新華社報導，習近平在通話...

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

隨中日關係緊張僵局持續，據大陸外交部領事司今天發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。中方訊息還稱，近段...

張又俠落馬 吳國光：不排除中共發動對台局部戰爭

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，解放...

繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日

中日關係仍未出現轉機，中國大陸三大航空公司星期一陸續發通知，將中日航線免費退改簽延長到10月24日。

張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

中共中央軍委副主席張又俠上周六驚傳落馬，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，這象徵中共二十一大的權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。