蘇林連任後再與習近平通話 強調「共同反對霸權主義」

越南共產黨總書記蘇林23日當選連任，中共總書記習近平繼當日致電祝賀後，26日下午再與蘇林通電話。新華社報導，習近平在通話中表示，要用好高層會晤，加強發展戰略對接，共同邁向社會主義現代化，並共同反對霸權主義和陣營對抗。蘇林則說，越南堅持「一中政策」，支持一帶一路倡議，願與中方促進外交國防和公安協作。

據報導，習近平在通話中祝賀越共十四大成功舉行和蘇林連任越共總書記。習近平強調，中越必須堅定信念、守正創新，防範化解各類風險挑戰，共同捍衛社會主義事業，永保兩國關係的政治本色。雙方要繼續加強治黨治國經驗交流互鑒，用好高層會晤、理論研討、幹部培訓等機制，不斷提高「黨的執政水平和國家治理能力」。

習近平還說，雙方要加強發展戰略對接，深化高水平互利合作，共同邁向社會主義現代化。雙方要加強在國際和地區事務中的協調配合，共同反對霸權主義和陣營對抗，攜手推動構建人類命運共同體。

值得一提的是，美國總統川普日前宣布，設立為了加薩戰後治理與重建「和平理事會」，越共總書記蘇林在接到川普邀請後，幾乎旋即答應成為創始成員國，且強調繼續加強與美合作。大陸外交部則證實大陸已獲邀，但未言明是否接受邀請。

據報導引述，蘇林表示願與中方不斷深化社會主義鄰邦之間的友好合作。越南將堅持「一個中國政策」，繼續支持習近平提出的人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議以及四大全球倡議（全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議）。

蘇林表示，願與中方加強政治互信，促進外交國防和公安協作，深化各領域務實合作，培育兩國人民友好感情，在複雜多變的國際形勢下加強協調，提倡多邊主義，反對保護主義，推動構建越中命運共同體。

報導表示，習近平和蘇林並互致新春問候，祝福兩國人民幸福安康。