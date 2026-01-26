快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

夏寶龍：堅持港澳「行政主導」 立法司法不能拆台

中央社／ 台北26日電
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。(中通社)
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。(中通社)

中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天在北京一場研討會上說，港澳回歸以來的實踐證明「行政主導」具有多項優勢。而堅持和完善港澳特區「行政主導」需要立法、司法機關積極支持配合，行政、立法、司法機關「要同唱一台戲，不能拆台」。

中國國務院港澳辦官網今天發布，全國港澳研究會今天在北京舉行「堅持和完善行政主導，促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席研討會，並在致詞時作上述表示。

夏寶龍說，實行「行政主導」是維護港澳特區憲制秩序，確保「港人治港、澳人治澳、高度自治」，也是從港澳實際出發、實現特別行政區「高效治理的必然要求」。

他宣稱，港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有「強化統籌、執行有力」的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益；具有「搶抓機遇、靈活應變」的優勢，有效促進特區經濟繁榮發展；具有「集中資源辦大事、兼顧各方面利益」的優勢，有效改善社會民生福祉；具有「守正創新、政策穩定」的優勢，有效提高國際競爭力和影響力；具有「快速響應、處置高效」的優勢，有效應對化解各種風險挑戰。

夏寶龍聲稱，那些「反中亂港分子與外部勢力」就是想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹「三權分立」以削弱行政長官和特區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒，排斥中央權力。

他宣稱，對變換手法反對、破壞、干擾「行政主導」，必須保持高度警惕；對部分模糊乃至錯誤的認識，必須正本清源、糾正糾偏。

夏寶龍還說，堅持和完善港澳特區「行政主導」，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。行政、立法、司法機關的職權雖有分工，「但根本目的是一樣的，即在行政主導下為了治理好特區」，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。

夏寶龍還對立法會議員說，希望他們在「重大原則問題」上，要旗幟鮮明與「反中亂港亂澳分子」和「美西方外部勢力」作堅決鬥爭。

國務院 北京 香港 澳門

延伸閱讀

【專家之眼】別把施行日，拿來混淆年金溯及效力

台中男毆打護理師事件 醫師公會譴責籲嚴辦

立法院長韓國瑜 接見滯留阿布達比返台雲林陳姓夫婦

歐盟挽救工業生產 擬立法保護「歐洲製造」

相關新聞

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵...

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

隨中日關係緊張僵局持續，據大陸外交部領事司今天發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。中方訊息還稱，近段...

張又俠落馬 吳國光：不排除中共發動對台局部戰爭

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，解放...

繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日

中日關係仍未出現轉機，中國大陸三大航空公司星期一陸續發通知，將中日航線免費退改簽延長到10月24日。

張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

中共中央軍委副主席張又俠上周六驚傳落馬，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，這象徵中共二十一大的權...

回應美國關稅威脅…陸外交部：中加構建新型戰略夥伴關係 不針對第三方

美國財政部長貝森特日前表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。中國外交部發言人郭嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。