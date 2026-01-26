夏寶龍：堅持港澳「行政主導」 立法司法不能拆台

中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天在北京一場研討會上說，港澳回歸以來的實踐證明「行政主導」具有多項優勢。而堅持和完善港澳特區「行政主導」需要立法、司法機關積極支持配合，行政、立法、司法機關「要同唱一台戲，不能拆台」。

中國國務院港澳辦官網今天發布，全國港澳研究會今天在北京舉行「堅持和完善行政主導，促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席研討會，並在致詞時作上述表示。

夏寶龍說，實行「行政主導」是維護港澳特區憲制秩序，確保「港人治港、澳人治澳、高度自治」，也是從港澳實際出發、實現特別行政區「高效治理的必然要求」。

他宣稱，港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有「強化統籌、執行有力」的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益；具有「搶抓機遇、靈活應變」的優勢，有效促進特區經濟繁榮發展；具有「集中資源辦大事、兼顧各方面利益」的優勢，有效改善社會民生福祉；具有「守正創新、政策穩定」的優勢，有效提高國際競爭力和影響力；具有「快速響應、處置高效」的優勢，有效應對化解各種風險挑戰。

夏寶龍聲稱，那些「反中亂港分子與外部勢力」就是想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹「三權分立」以削弱行政長官和特區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒，排斥中央權力。

他宣稱，對變換手法反對、破壞、干擾「行政主導」，必須保持高度警惕；對部分模糊乃至錯誤的認識，必須正本清源、糾正糾偏。

夏寶龍還說，堅持和完善港澳特區「行政主導」，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。行政、立法、司法機關的職權雖有分工，「但根本目的是一樣的，即在行政主導下為了治理好特區」，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。

夏寶龍還對立法會議員說，希望他們在「重大原則問題」上，要旗幟鮮明與「反中亂港亂澳分子」和「美西方外部勢力」作堅決鬥爭。