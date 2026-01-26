快訊

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中央社／ 台北26日電
中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵信業者拍攝到場港人照片。陸委會表示，相關機關對本案已有所掌握，將依法調查偵辦。

湯偉雄表示，日前有港人團體在台包場觀賞香港導演周冠威的電影「自殺通告」，他透過在現場的朋友了解到，「其實在現場大家都知道有人在偷拍」。並且該場電影包場活動的主辦人在台灣時還遭到可疑車輛跟蹤。

「自殺通告」2025年12月被香港當局以不利國安為由禁止上映，但同年11月已在台灣電影院放映，還有不同港人團體在台灣電影院舉辦數場包場活動，甚至有港人專程從香港前來觀看。

湯偉雄指出，後來他們透過一些管道了解到，當時在電影包場活動偷拍者為台灣的徵信社。

湯偉雄強調此事的怪異之處，「其實在台灣做一些正當的商業行為，也有機會被他們利用」。他們或許也不知道實際用途與目的為何，「在媒體透露出來之後，才發現原來我們做了這些事情」。

對此，陸委會表示，台灣是法治社會，政府保障民眾的自由及人權，不會容許任何不法跟監及人身安全可能受到危害的情事。對這類案件，政府會高度關注，「相關機關對本案已有所掌握，將依法調查偵辦」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑22日透露，反送中運動的知名維權人士湯偉雄去年11月20日遭港府通緝後，3天後其在台灣開設的泰拳工作室大門、牆面被潑漆、監視器被毀損，相信這具有一定的關聯性。

他說，經過警方調閱影像追查，已經鎖定2名香港人士，分別為1男1女涉有重嫌。嫌犯在作案前曾經假借名義到現場勘查，犯案後立刻從桃園機場離境返回香港，政府對於這起跨境鎮壓案件已經有完全掌握，將全力偵辦。

梁文傑當時強調，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，政府將持續守護國人與在台民眾的安全，同時政府也要嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸。

