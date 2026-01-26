中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

隨中日關係緊張僵局持續，據大陸外交部領事司今天發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒大陸公民近期避免前往日本。中方訊息還稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震等，大陸公民在日本面臨「嚴重安全威脅」。

據大陸外交部領事司官方微信帳號領事直通車，近段時間以來，日本社會治安不靖（不安定），針對大陸公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅。

大陸外交部領事司表示，農曆春節臨近，外交部和大陸駐日本使領館提醒公民近期避免前往日本，提醒已在日公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

去年中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」惡化以來，大陸外交部已多次示警民眾赴日風險，提醒大陸公民避免前往日本，航空公司也分別發布通知，對日本航線客票特殊處理。

據觀察者網，今天，大陸國航、東航、南航、山航、川航、廈航等航司再陸續發布通知稱，於1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。

上述情況也使得中日航班大減，據大陸航空資訊平台航班管家資料顯示，截至1月26日，2026年2月已有49條航線取消全部航班，比一月進一步增加。數據顯示，2026年1月，中國大陸赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。