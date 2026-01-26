張又俠落馬 吳國光：不排除中共發動對台局部戰爭

中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，解放軍遭遇如此大面積清洗後，中共要在近期內對台灣採取全面戰爭的可能性降低了，但不排除局部戰爭的可能性。

吳國光在台北時間26日播出、知名美籍華裔媒體人袁莉主持的《不明白播客》中表示，他認為近期內中共對台灣採取全面戰爭的可能性降低了，所謂「近期」是指一年內或明年中共二十一大前；「全面戰爭」則是指將整個台灣島拿下。

他指出，在解放軍遭遇如此大面積清洗後，軍隊的指揮系統勢必要重建，而指揮系統並不是將一個將領任命到這個位置上，第二天就可以指揮作戰。下面的官兵可能不認識這個將領，下面的官兵新任將領也不認識。

吳國光說，解放軍上將層級目前基本上已經「全軍覆沒」。他形容，這是中國人民解放軍自建軍以來，打了最大的一次敗戰，「最高層上將全被幹掉了」。他質疑，在這種情況下，中共怎麼可能去面對解放軍歷史上最嚴重的一場戰爭（指對台戰爭）。

針對近期包括美國主流輿論對於中共對台動武的可能性討論都愈來愈多，吳國光認為，當中有一個原因就是，在外界都認為解放軍將領都被幹掉了，中共現在不可能馬上打台灣，對台灣的軍事威懾能力已經降低，這就會讓中共領導人擔心台灣因此出現一些他不願意看到的動作，所以必須升高口頭威懾，讓外界感覺到中共「隨時都敢打你」。

吳國光說，明明可以客觀分析出，中共軍隊對台作戰能力可能在降低，但目前整個輿論卻都在渲染中共對台軍事威脅，「當中可能有中共的算盤，也有美國的算盤」。

吳國光指出，在他看來，短期內中共全面對台戰爭的可能性在降低，但不排除有局部戰爭的可能性。因為習近平上台後不斷在講建軍百年目標，這次拿掉張又俠後，解放軍報24日頭版又再次提到「建軍一百年奮鬥目標」。

中共建軍一百年就是2027年8月1日，吳國光說，習近平應該需要在軍隊內部有某些說法，很可能會採取局部軍事行動，才能對他提出的「建軍百年目標」有所交代。