繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日
中日關係仍未出現轉機，中國大陸三大航空公司星期一陸續發通知，將中日航線免費退改簽延長到10月24日。
據第一財經報導，星期一（1月26日）下午，中國國航、東航、南航陸續發布通知，1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。
在此之前，免費退改簽政策執行到3月28日。
日本首相高市早苗去年11月在國會答問中提到「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中日外交風波。共同社報導，日本首相高市早苗星期一表明，她尋求與大陸國家主席習近平直接對話的可能性。
高市早苗剛在上周解散眾議院，為2月8日舉行選舉拉開帷幕。26日，她在自民黨黨首辯論中說，若執政黨陣營在眾議院選舉中未獲得過半數議席，她將立刻辭職。
