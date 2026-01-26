張又俠落馬 吳國光：宣告中共21大權力重組大戲已開場

中共中央軍委副主席張又俠上周六驚傳落馬，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，這象徵中共二十一大的權力重組大戲已經開場。中共廿大後迄今已有兩名政治局委員落馬，吳國光預期，未來很可能還會有第三個、第四個。

吳國光在台北時間26日播出、由知名美籍華裔媒體人袁莉主持的《不明白播客》中，將張又俠的落馬形容為「獨裁政治的結構性矛盾」或「史達林邏輯」，亦即最高專制者不會容許在他下面出現一派獨大。

吳國光說，「如果何衛東、苗華當初沒有被幹掉，張又俠也不會被幹掉；因為何衛東、苗華被幹掉了，張又俠也就必須被幹掉。」

吳國光上個月在政大國際關係研究中心以「習近平政治的史達林邏輯」為主題發表演說時就指出， 習近平在二十大取得了三項決定性勝利：打破任期限制、排除非習派系、確立政策路線。然而，在其權力看似達到頂峰之際，高層清洗卻反常地加劇。

中共二十大結束僅數月，大陸外交部、國防部、解放軍領導層隨即接連傳出落馬消息。針對此一現象，吳國光提出「史達林邏輯」作為分析框架。他比較毛澤東與史達林的清洗模式，指出習近平不同於毛澤東展開群眾動員的路線，而是更近似於史達林路線，高度依賴強力機構進行整肅。

當時吳國光即分析，此種邏輯呈現出特定的發展軌跡：從早期的清洗政敵，演變為清洗盟友，最終發展至清洗親信。

在《不明白播客》中，吳國光表示，中共中央軍委一直是兩名副主席，如此才能互相監督、制衡。雖然張升民已於去年10月被從軍委委員提升為軍委副主席，但張升民並非中共政治局委員，無法平衡張又俠。在去年何衛東、苗華相繼落馬後，他就預期「張又俠的日子可能不好過了」，這就是獨裁政治的基本邏輯。

吳國光指出，二十大以來，中共高層政治有兩個領域的權力鬥爭特別激烈，一個是軍隊，另一個就是外交。「史達林邏輯」就是不斷清洗的邏輯，如今習近平將自己的「髮小」（指自幼相識、長期保持親密關係的夥伴）張又俠也清洗掉了。他預期，習近平還會進一步清洗，可能會有和他關係更近的人也被清洗。

吳國光認為，張又俠的落馬象徵著中共二十一大的權力重組大戲已經開場了。這並非習近平遇到一個強有力的對手，而是習近平要進一步立威，以實現他在二十一大上連任的目標。他強調，最高權力執掌者特別是專制者不一定有安全感，因此需要不斷立威。

吳國光說，獨裁者一旦遇到一點不如意的時候就會想，「是因為我的權力還不夠」。這就像窮人會想，「如果我有錢，這事就解決了」。一旦有錢後發現，很多事情還是解決不了，就會認為「那是因為我的錢還不夠」。

不過吳國光也指出，這種宮廷政治和一般普羅大眾生活的關聯還是相當低的，中共內部鬥來鬥去不一定有什麼政策意涵，也不一定都會產生外溢的社會效應。

至於中共軍隊是否會因張又俠遭清洗而產生不滿或反彈，吳國光說，會有這種看法是低估了中共的控制力，也高估了中國將領們的勇氣。

吳國光還提到，二十大時，已經69歲的習近平要連第三任，為了面子上好看一點，拉了兩個高齡者一起留任，一個是和他同歲的王毅，另一個就是當年72歲的張又俠，打破了前幾屆黨代會「七上八下」的人事用任用規矩。