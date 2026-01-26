回應美國關稅威脅…陸外交部：中加構建新型戰略夥伴關係 不針對第三方

快訊

中央社／ 台北26日電
中國外交部發言人郭嘉昆。(路透)

美國財政部長貝森特日前表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中加構建新型戰略夥伴關係，不針對任何第三方。

中國外交部發言人郭嘉昆26日主持例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，如果加拿大最終敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品徵收100%的關稅。此前美國總統川普（Donald Trump）也發出了類似警告。中方對此有何評論。

郭嘉昆說，中國主張各國應以共贏而非零和的理念，以合作而非對抗的方式處理國與國的關係。中加構建新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題作出一些具體安排，體現了「平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏」的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日訪問北京時宣布，加中達成初步貿易協議，中國預計在3月1日前把加拿大芥花籽的進口關稅，從目前的84%降至約15%；加拿大將中國電動車關稅從100%大降為6.1%，但有每年4.9萬輛進口的限額。

川普其後發文表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品都將立即面臨100%關稅。

貝森特接受美媒訪問時表示：「我們不能讓加拿大成為中國將廉價商品傾銷至美國的破口」，並指「如果他們進行自由貿易協議，確實存在課徵100%關稅的可能」。

卡尼當地時間25日表示，無意與中國簽訂自由貿易協定。卡尼強調，加拿大與中國的近期貿易協議，是針對過去幾年出現的貿易問題作出調整，一切符合美墨加自由貿易協定（USMCA）。

