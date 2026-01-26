美國防戰略報告 學者：未削美對中警惕及對台海關切

快訊

中央社／ 台北26日電
東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠分析，報告並未削弱美國對中國的戰略警惕，更未放棄對台海問題的關切。中央社
針對美國戰爭部「2026國防戰略」報告，東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠分析，報告並未削弱美國對中國的戰略警惕，更未放棄對台海問題的關切；而是將重心放在「防衛美國本土」與「維持第一島鏈有利軍事平衡」上；以「拒止」為主軸的印太嚇阻戰略。

林泉忠今天在其微信公眾號刊文表示，將「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告與2022年拜登政府公布的版本比較，在論述語氣上出現明顯變化。

2026年報告對中國的定位不再以「最嚴峻挑戰」作為核心表述，更未如過去般直接點名台灣。此一轉變迅速在華府政策圈、亞太安全研究界乃至兩岸輿論場中，引發「美國是否已不再將『中國威脅』視為首要戰略任務」的議論。

但林泉忠表示，若僅從文字表面便得出美國已「戰略降級」中國或「台灣已非核心關切」的結論，恐怕過於草率。

林泉忠表示，2026年國防戰略最大的轉變之一，是將「防衛美國本土」列為首要任務，並在戰略敘事上，明顯強化對西半球安全的關切。但這只是戰略排序的調整，並不等同戰略重心的轉移。

報告在談及中國時仍明確指出，若中國主宰印太地區，將能夠有效阻絕美國進入全球經濟中心，所以戰爭部被指示「在印太地區維持有利的軍事力量平衡」。這句話幾乎原封不動地延續了去年底公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告的核心精神。

林泉忠又表示，與2022年報告相比，2026年報告降低了直接對抗的語言強度。這並非忽視「中國威脅」，而是對「戰略溝通方式」的調整。

2026年報告表明，美國的目標「不是為了主宰、扼殺或羞辱中國」，而只是確保「中國或任何其他國家，無法主宰我們或我們的盟友」，並強調這「不需要政權更替，也不是一場生存層級的對抗」。

林泉忠表示，這種表述是美國總統川普的「印太戰略師」、戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）長期主張之「拒止戰略」。「拒止」的重點是，不在於威嚇對手必將遭到懲罰，而在於使對手清楚認知，其關鍵戰略目標無法達成，從而在一開始就放棄冒險。

林泉忠又表示，2026年報告是為了避免將競爭推向「生死對抗」的敘事陷阱。其真正的戰略訊號，不在於說了什麼，而在於反覆強調「維持印太有利軍事平衡」這一底線。「第一島鏈」正是這條底線的具體化。

林泉忠提到，對美國來說，「第一島鏈」並非單純的區域防線，而是連結本土安全、全球貿易與同盟體系的關鍵節點。一旦「第一島鏈」被突破，美國不僅在西太平洋的前沿部署將大幅後撤，其對全球秩序的影響力也將遭到根本削弱。

林泉忠表示，對美國而言，台灣的戰略價值早已內嵌於「第一島鏈」防衛架構內；文字上的沉默，反而突顯其「去象徵化、重實質」的戰略轉向。

林泉忠提到，美國正透過拒止戰略、盟友責任共享與強化國防工業，為一場長期競爭推行結構性布局。將2026年報告解讀為美國不再視「中國威脅」為優先要務，可能導致政策判斷上誤判。

美國 第一島鏈 印太 國防 台海

