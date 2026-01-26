快訊

美伊緊張 陸高層會見伊斯蘭協會秘書長強調安全伙伴關係

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部長王毅周一（26日）在北京與伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）
就在美國與伊朗情勢緊張之際，大陸國家副主席韓正和外交部長王毅26日在北京與伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈舉行會談。

王毅26日在北京與伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈舉行會談。王毅表示，中方願與伊斯蘭國家構建安全伙伴關係，推動地區熱點問題政治解決，反對強權霸凌，維護中東地區和平穩定。

根據大陸外交部網站公布消息，王毅在會談中指出，中國和伊斯蘭國家有悠久友好交往傳統，歷史上都曾遭受民族蒙難、文明蒙塵，又在民族解放道路上志同道合、守望相助。

他表示，中國與伊斯蘭國家開啟外交關係以來始終相互尊重、彼此支持，平等互利、合作共贏，助力各自發展振興和人民福祉，樹立了全球南方團結協作的典範。

王毅強調，中方歷來從戰略高度重視發展與伊斯蘭國家及伊合組織的關係，讚賞伊方在涉疆、台灣等問題上給予中方堅定支持。

王毅指出，當前百年變局加速演進，中方願與伊斯蘭國家共同維護發展中國家正當權益，反對世界倒退回「叢林法則」。他強調要構建安全伙伴關係，推動地區熱點問題政治解決，反對強權霸凌，維護中東地區和平穩定。

同日，韓正也在北京會見塔哈。伊斯蘭合作組織擁有57個成員國，是伊斯蘭世界最大的政府間機構，也是伊斯蘭國家團結自主的重要象徵。

塔哈與中國高層的會面正值中東局勢趨緊之際。據路透社報導，伊朗一名高級官員上周五（23日）警告，伊朗將把任何形式的攻擊視作「對伊朗的全面戰爭」，並將作出最強硬回應。

美國總統川普上周四（22日）表示，美國海軍一支龐大艦隊正向波斯灣地區進發。雖然川普近期淡化即將對伊朗採取軍事行動的可能性，但他當天證實美方仍在進行軍事準備，稱仍在密切關注伊朗局勢。

