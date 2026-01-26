賀印度共和國日…習近平：中印是伙伴 實現「龍象共舞」是兩國正確選擇
據新華社報導，大陸國家主席習近平26日就印度第77個共和國日致電印度總統穆爾穆表示祝賀。習近平在賀電中指出，中方始終認為，做睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」，是中印雙方的正確選擇。
習近平表示，過去一年中印關係持續改善發展，這符合兩國和兩國人民的根本利益，對維護和促進世界和平與繁榮具有重要意義。
他希望雙方堅持中印「互為合作伙伴、互為發展機遇」的重要共識，加強戰略溝通，擴大交往合作，照顧彼此關切，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。
大陸國務院總理李強同日向印度總理莫迪致賀電。
據中國海關總署數據，2025年1至10月中印雙邊貿易總額達1,276.27億美元，較2024年同期增長11%。印度已恢復向中國公民發放旅遊簽證，兩國朝聖之旅「岡仁波齊—瑪旁雍錯之旅」已於去年4月恢復。
