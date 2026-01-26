美媒：美國最新國防戰略 緩和與共軍緊張關係

快訊

中央社／ 台北26日電

美國戰爭部日前公布「2026國防戰略」報告，強調美國將以實力而非對抗在印太地區嚇阻中國，及設法開啟和共軍之間更廣泛的軍對軍溝通管道。華爾街日報形容，美國希望緩和與共軍之間的緊張關係，及在印太地區建立戰略穩定。

美國戰爭部日前公布「2026國防戰略」（2026National Defense Strategy）報告，提到美國戰爭部將設法開啟和中共解放軍之間更廣泛的軍對軍溝通管道，聚焦支持美中之間的「戰略穩定」及「避免衝突、降低緊張」。但美國也將以務實態度看待中國軍事擴張的速度和規模。

報告強調，這樣做的目標並非要主宰中國，也不是要「扼殺或羞辱」中國，而是要防止任何國家，包括中國在內，具備主宰美國或其盟友的能力，也就是說，「在印太地區形成一種權力平衡」，讓各國都能享有和平。

華爾街日報24日報導，在2018年川普（DonaldTrump）首個美國總統任期內發布的「國防戰略」報告中，曾將中國描繪成一個「修正主義」大國，與俄羅斯一起尋求「對其他國家的經濟、外交和安全決策擁有否決權」。

相比之下，日前發布的「國防戰略」報告強調，本屆美國政府有興趣與中國軍隊開啟更多軍事交流，並緩和緊張局勢，以在印太地區建立權力平衡。

報導形容，美國的目標將是建立「一種體面的和平，條款有利於美國，但中國也能接受及在這種和平下生存。」

報導表示，「國防戰略」報告是每4年發布一次，旨在為部署軍隊和新武器的決策提供指導。此次報告中許多主題已在去年12月白宮發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告中闡明。「國家安全戰略」報告嚴厲批評了歐洲領導人，並強調川普對西半球和太平洋地區的關注。

報導又表示，日前發布的「國防戰略」報告沒有提及台灣；但美國表示將在第一島鏈建立「強有力的拒止型防禦（denial defense）」，第一島鏈包括台灣、日本和菲律賓在內的一系列島嶼。

報導表示，美國戰爭部希望與共軍討論如何緩和緊張局勢，這不太可能成功。華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（ZackCooper）表示，北京不會同意任何實質性的危機管理機制，因為中國希望提高在中國沿海活動的美國軍隊面對的風險。

