馬興瑞案將官宣？其前秘書郭永航平安落地任粵政協副主席

前中共廣州市委書記郭永航近日辭去廣東省人大代表職務，引起關注。據香港《星島日報》報導，他已經擔任廣東省政協黨組成員，預料將擔任省政協副主席（副部級）。廣東省政協第四次會議周日開幕，政協常委會昨午增補47名委員，其中包括郭永航。

1月17日，廣東省召開紀委大會。廣東新聞聯播畫面顯示，郭永航亮相，坐在省政協副主席李心與省黨組成員鄭振濤之間。上月，原廣東省委常委、組織部部長馮忠華接替郭永航擔任廣州市委書記，郭永航「另有任用」。60歲的郭永航曾擔任深圳市委秘書長、珠海市委書記、廣州市長。

另據大陸前媒體人蔡慎坤在社交平台X上的文章表示，郭永航的後台老板、前新疆自治區書記馬興瑞案即將官宣，馬興瑞的大秘書就是郭永航，在「虛驚一場」後，總算是平安落地。廣東省政協副主席的位子盡管沒有什麼含金量，但也還是享受副部級政治待遇。

蔡慎坤稍早稱，1月23日，廣東省人大常委會發布公告，廣州市人大常委會決定接受郭永航辭去省十四屆人大代表職務。這通常是高官落馬的重要信號，去年12月24日，官方報導稱，郭永航被免去廣東省委常委、廣州市委書記職務，中央另有任用。

此前，廣東官場議論紛紛，郭永航出不出事關鍵看馬興瑞，如果馬興瑞平安落地，郭永航或許在省人大謀上副主任位子，像他的前任張碩輔一樣。

蔡慎坤稱，郭永航是馬興瑞啟用的「大管家」：兩人同為山東老鄉，馬興瑞主政深圳時，將郭永航提拔為市府秘書長，可以想像關係有多鐵。郭永航的舊部，珠海市委統戰部部長郭才武，兩周前被查落馬；馬興瑞在新疆、深圳、南昌的舊部（陳偉俊、戴北方、高世文等），也接連被清洗。

馬興瑞是中共中央政治局委員，去年7月卸任新疆書記後，官方一直未公布其新職。其後，11月28日，中共中央政治局就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習，當日晚央視《新聞聯播》畫面中沒有出現馬興瑞，引發關注。中共中央召開中央經濟工作會議，馬興瑞是唯一未出現的中央政治局委員，再次引發媒體關注。新加坡聯合早報副總編輯韓詠紅認為，這無形中證實了有關馬興瑞的「出事」傳聞。

2025年12月18日，在原國務委員王丙乾葬禮上，馬興瑞未依照慣例贈送花圈。2025年12月26日原國務委員彭珮雲的告別儀式上，馬興瑞依然未贈送花圈。2025年12月25日至26日中共中央政治局召開民主生活會，央視《新聞聯播》畫面顯示，馬興瑞依然缺席