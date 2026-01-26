香港支聯會顛覆案續審 鄒幸彤申請傳召台灣證人遭拒

已解散的香港支聯會被控違反國安法的案件今天持續審訊，前支聯會副主席鄒幸彤早前申請傳召台灣專家證人何明修，但遭到法官拒絕。

支聯會及其前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權，案件自22日起由高等法院借用西九龍裁判法院審訊，預料審期75天。

商業電台今早發自法庭的報導指出，選擇自辯的鄒幸彤早前申請傳召台灣大學社會學系教授何明修作為專家證人，但法官李運騰今天裁定拒絕接納，並指法庭參考控方案情，認為何明修的證供與案件無關。

法官指出，法庭雖然尊重何明修的學歷，但他的專長對案件無幫助。不過，法庭同時表明，不接納控方指何明修「意見偏頗」的說法。

在這起案件中，李卓人、何俊仁和鄒幸彤以及支聯會被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，涉嫌在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，各人此前已被收押多時。

案件首日開審時，何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會由破產管理署聘請資深大律師代辯，同樣不認罪。