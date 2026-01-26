快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

香港支聯會顛覆案續審 鄒幸彤申請傳召台灣證人遭拒

中央社／ 香港22日電

已解散的香港支聯會被控違反國安法的案件今天持續審訊，前支聯會副主席鄒幸彤早前申請傳召台灣專家證人何明修，但遭到法官拒絕。

支聯會及其前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權，案件自22日起由高等法院借用西九龍裁判法院審訊，預料審期75天。

商業電台今早發自法庭的報導指出，選擇自辯的鄒幸彤早前申請傳召台灣大學社會學系教授何明修作為專家證人，但法官李運騰今天裁定拒絕接納，並指法庭參考控方案情，認為何明修的證供與案件無關。

法官指出，法庭雖然尊重何明修的學歷，但他的專長對案件無幫助。不過，法庭同時表明，不接納控方指何明修「意見偏頗」的說法。

在這起案件中，李卓人、何俊仁和鄒幸彤以及支聯會被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，涉嫌在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，各人此前已被收押多時。

案件首日開審時，何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會由破產管理署聘請資深大律師代辯，同樣不認罪。

延伸閱讀

「台灣女孩」凌友詩新頭銜：大陸全國港澳研究會副會長

港預算案下月公布 議員促推夜間電子消費券刺激夜經濟

逆線行駛被拍影片 香港立法會議員陳家珮自首、致歉

23香港公務員持續表現欠佳 4人被勒令退休

相關新聞

張又俠向美國洩露核武機密？ 專家：當小說看看就好

中共中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街日報指張又俠除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。對此，海外的中國時...

影／中共解放軍高層異動影響台海情勢？ 顧立雄：持續掌握可能的企圖

中共解放軍高層中央軍委會副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立遭替換，此舉對台海情勢會否影響？國防部長顧立雄上午立法院對此...

張又俠落馬 解放軍報：身分沒有豁免權 功勞不是抵罪券

大陸國防部24日宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查，中共中央軍...

蘇嘉全掌海基會後兩會如何互動？羅文嘉：維持賴總統政策一致性

海基會新任董事長蘇嘉全已在23日正式上任，對於未來兩岸兩會互動走向會否不同，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉26日接受電台專...

「台灣女孩」凌友詩新頭銜：大陸全國港澳研究會副會長

據香港星島日報報導，大陸全國港澳研究會今天將在北京、香港兩地舉辦研討會，研討會前夕，港澳研究會也在北京召開第五屆會員代表...

艾利森：中美第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強

美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報也再度受到關注。對此，美國哈佛大學教授艾利森預期，川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。